شاهد بالفيديو.. رجل يسأل الشيخ محمد مصطفى: (جامعت زوجتي قبل الفجر وبعد الاذان مسكتني عليها وشدتني ومنعتني أن أقوم فما حكم الدين) والشيخ يجيبه بطريقة مضحكة (واصل شغلك عادي)





تلقى الشيخ السوداني المثير للجدل محمد مصطفى عبد القادر سؤال وفتوى من أحد متابعيه حول حكم الدين في معاشرة الرجل لزوجته قيل الفجر في رمضان.

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد أجاب الشيخ على فتوى الرجل التي يقول فيها (جامعت زوجتي قبل الفجر وبعد الاذان مسكتني عليها وشدتني ومنعتني من أن أقوم فما حكم الدين..وهل علي كفارة وقضاء لأنني مجبر).

الشيخ أجابه في ردوده على الفتاوى التي وصلت إليه بمسجده الذي يلقي فيه خطبه المثيرة وبطريقته الساخرة التي صنعت شهرته.

حيث أجاب الشيخ محمد مصطفى الرجل وطمأنه بأن صيامه صحيح ولا يلزمه قضاء ولا كفارة وكذا الحال زوجته, واستند الشيخ في فتواه إلى أن بداية جماعهما كانت قبل الاذان.

ولو كانت بعده لو وجب عليهم القضاء والكفارة وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم «إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ النِّدَاءَ وَالْإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ، فَلَا يَضَعْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ» رواه أبو داود.

وواصل الشيخ محمد مصطفى عبد القادر شرحه وأضاف مخاطبا صاحب الفتوى بلهجته الساخرة (واصل شغلك ما عليك شيء).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين