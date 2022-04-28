تعرف على الواقعة التي هزت مواقع التواصل الاجتماعي.. طبيبة سودانية تكشف المستور عن تحرش طبيب شهير بها وبعدد كبير من الفتيات (تماديت معه وبهذه الطريقة أوقعته في مصيدتي)

كشفت طبيبة سودانية عن المستور في قضية هزت مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان وتصدرت الترند نسبة لخطورة ما تحتويه.
وبحسب ما نقلت محررة موقع النيلين فقد كشفت الطبيبة قصة الطبيب السوداني المقيم بالخارج والذي اشتهر بالتحرش بالفتيات لفترة طويلة.
وقالت بحسب ما نقلت عنها محررة موقع النيلين: ( عايزه أحكي تجربتي اللي تقريباً مرو بيها نص بنات السودان مع كائن لزج ومريض نفسي يُسمى الطيب حامد محمد، بالله اعمل شير قبل ما تقرا الكلام.
طيب.. الدكتور راجل كبيير مامحترم سِنو مقيم في سلطنة عمان ومتخصص emergency medicine في السلطان قابوس زي ماهو قال والله أعلم.
الطبيب عامل حسابين واحد ب اسم روان وواحد ب اسم دينا ، بصطاد بيهم البنات (الأنا كنت واحده منهم ب حنك إنو هو متخصص سايكاترك وعايز يساعد المجتمع السوداني ويوفر مراكز تأهيل وعلاج نفسي مجاني في السودان، (والله إنت المحتاج علاج نفسي يا.. ) وعلى الأساس ده بيطلب من فريستو إنها تجاوب على كذا أسئلة يدّعي إنها تابعه للإستبيان الهُلامي حقو الموضح تحت ف الإسكرينات وبقول ليها عايز أحلل شخصيتك ب الأسئلة دي
وعلى الأساس ده بيسأل اسئله زي ( حصل اتعرضي للتحرش ،حصل سمعتي كومنتات عن جسمك ،رسلي لي صوره كامله ليك حاسه فيها بالثقه ، قولي في تسجيل صوتي ٤ احلام نفسك تحققيها.. الخ).
وتابعت بحسب ما نقلت عنها محررة موقع النيلين: (بعدها بينحرف عن المسار تماااااماً وبيسأل اسئلة شخصية ومقرفه شديد ماليها علاقة ب أي حاجه عشان يشبع رغباتو المريضة (اكتر شي عاجبك في جسمك شنو ، حصل عملتي مساج ، راقده كيف لابسه شنو اخر مره إتفرجتي سك/س متين …الخ)
وأضافت:( بعدها بيرسل صورة ل عضوه الذكري وبيطلب رايك فيه ، أي والله .. ده كلووو وهو لسه عامل روحو بنت
المهم أنا بعد بوستات كتيره لقيتها عن الحسابين ديل قررت أكشف الإنسان الوراهم ومشيت على خطة معينة ،
رسلت ليه طلب من حساب Fake وماحسستو نهائي إني شاكة انه ممكن يكون ولد وجاوبتو على كل الاسئلة الغريبة الكان بسألني ليها وجاريتو ف الكلام وأديتو العايز يعرفو كلوو
بعدها قررت اشيل الواتساب حقو، وكنت كل ما اطلب منو الواتساب بيتعذر لي وبقول لي انا في قاعدة جوية وساحبين مننا الكاميرات والاتصالات ماعندي واتس عندي تلجرام وسناب بس.
وتابعت: (في النهاية بعد إلحاح شديد مني وبعد ما زنقتو في إسكرين هو مرسلو لي وكان في الإسكرين فوق إشعار واتس ، وأكدت ليو إنو هو عندو واتس ، قال لي أنا كنت شاكي إنك ولد عشان كده خفت ارسل رقمي (مششششم مخير الله أنا المفروض أخاف منك)قال لي جيبي رقمك اديتو رقمي ورسل لي بي رقمو وطووالي خشى شمال قال لي رسلي صور deep ليكي وأخد راحتو ف الكلام).
وواصلت وفقاً لما نقلت عنها محررة موقع النيلين (بقيت اسفهو ساعتين واتكلم معاه 5 دقايق وأرجع أسفهو تاني واتكلم معاه شوية لغاية ما إستوى وإعترف لي إنو هو ولد .. وأنا عشان اديهو الأمان أكتر قلت ليو مامشكله انا مستعدة اتواصل معاك لكن تعال لي بحسابك الحقيقي عديييل وخلينا نفتح صفحة جديده، وراني إسمو الحقيقي ورسل لي صورتو ، أول ماعمل كده إتصلت ليو مكالمه مدتها ١٦ دقيقة طمنتو فيها أكتر وإحتويتو وإقتنع يرسل لي من حسابو الحقيقي.
وفعلاً رسل لي طلب صداقة من حسابو الحقيقي وبقا يتكلم معاي بيهو وبعد شلت بياناتو كلها رسلت ليو وريتو إني ما كنت الضحية وهو الكان الضحيه.
وختمت كشفها للمستور: (إتشاورنا انا وزول كان متابع معاي الموضوع من الأول وقلنا نسترو ، وفعلاً رسل ليو الزول ده وقال ليو نحن بنسترك لكن بطل البتعمل فيه وأتعاون معانا وبطل تستغل البنات، لكن الطيب قرر إنو ينكر وقال انا ما اتكلمت مع بنات وما رسلت لي زول (وحساباتي يمكن مُخترقه)أجيي يا مخترقه ، حسابك عرفناه واتسابك برضو ؟ وصوتك برضو ؟ ماعرفت حساباتك مخترقة إلا الليله؟
المهم بعدها فتحت المسنجر لقيتو مرسل لي رابط هكر في الشات عايز تهكرني يا ..؟ طب أهوووو أستلم الفضييحه دي).
رندا الخفجي _ الخرطوم
النيلين