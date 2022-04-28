تعرف على الواقعة التي هزت مواقع التواصل الاجتماعي.. طبيبة سودانية تكشف المستور عن تحرش طبيب شهير بها وبعدد كبير من الفتيات (تماديت معه وبهذه الطريقة أوقعته في مصيدتي)

كشفت طبيبة سودانية عن المستور في قضية هزت مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان وتصدرت الترند نسبة لخطورة ما تحتويه.

وبحسب ما نقلت محررة موقع النيلين فقد كشفت الطبيبة قصة الطبيب السوداني المقيم بالخارج والذي اشتهر بالتحرش بالفتيات لفترة طويلة.

وقالت بحسب ما نقلت عنها محررة موقع النيلين: ( عايزه أحكي تجربتي اللي تقريباً مرو بيها نص بنات السودان مع كائن لزج ومريض نفسي يُسمى الطيب حامد محمد، بالله اعمل شير قبل ما تقرا الكلام.

الطبيب عامل حسابين واحد ب اسم روان وواحد ب اسم دينا ، بصطاد بيهم البنات (الأنا كنت واحده منهم ب حنك إنو هو متخصص سايكاترك وعايز يساعد المجتمع السوداني ويوفر مراكز تأهيل وعلاج نفسي مجاني في السودان، (والله إنت المحتاج علاج نفسي يا.. ) وعلى الأساس ده بيطلب من فريستو إنها تجاوب على كذا أسئلة يدّعي إنها تابعه للإستبيان الهُلامي حقو الموضح تحت ف الإسكرينات وبقول ليها عايز أحلل شخصيتك ب الأسئلة دي

طيب.. الدكتور راجل كبيير مامحترم سِنو مقيم في سلطنة عمان ومتخصص emergency medicine في السلطان قابوس زي ماهو قال والله أعلم.

وعلى الأساس ده بيسأل اسئله زي ( حصل اتعرضي للتحرش ،حصل سمعتي كومنتات عن جسمك ،رسلي لي صوره كامله ليك حاسه فيها بالثقه ، قولي في تسجيل صوتي ٤ احلام نفسك تحققيها.. الخ).

وتابعت بحسب ما نقلت عنها محررة موقع النيلين: (بعدها بينحرف عن المسار تماااااماً وبيسأل اسئلة شخصية ومقرفه شديد ماليها علاقة ب أي حاجه عشان يشبع رغباتو المريضة (اكتر شي عاجبك في جسمك شنو ، حصل عملتي مساج ، راقده كيف لابسه شنو اخر مره إتفرجتي سك/س متين …الخ)

وأضافت:( بعدها بيرسل صورة ل عضوه الذكري وبيطلب رايك فيه ، أي والله .. ده كلووو وهو لسه عامل روحو بنت