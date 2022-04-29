شاهد بالفيديو.. المطرب السوداني أحمد الشبح يعتدي على زول سقيل بالضرب بــ(البونية) بعد أن وصف الفنانين بــ(الحرامية)





استضاف الإعلامي السوداني المتخصص في برنامج المقالب مصعب سومي الشهير باسم (زول سقيل) خلال حلقته من برنامج المقالب (الفتيل) الفنان السوداني الشاب أحمد الشبح.

حيث نجح سومي في إخراج الفنان الشاب عن طوره وظهر بصورة لم يعتاد متابعوه على رؤيته بها, وذلك خلال حلقة التي تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان.

الشبح قام بالإعتداء وبالبونية على زول سقيل دون أن يعرفه بسببه تخفيه, حيث تمادى سومي في استفزاز الفنان ووصفه للفنانين بالحرامية.

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فإن فكرة البرنامج تقوم على خداع النجوم عبر استدراجهم لأحد المطاعم بالخرطوم للاتفاق حول عمل مع مستثمر أجنبي صاحب نفوذ.

وبعد ذلك ينسحب المستثمر ويظهر مقدم البرنامج وهو متخفي ليطالب الضيف بدفع فاتورة الطلبات بطريقة مستفزة, وهو الأمر الذي أخرج الفنان عن طوره وجعله يعتدي على فريق العمل بهذه الطريقة.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين