كسوف جزئي للشمس غداً





يشهد العالم غداً كسوفاً جزئياً للشمس يمكن متابعته في أجزاء من القارة القطبية الجنوبية وأمريكا الجنوبية والمحيط الهادئ والمحيط الأطلسي، بينما لن يتمكن هواة الفلك في الولايات المتحدة من رؤية الحدث بأنفسهم.

وسيكون الكسوف الشمسي الجزئي مرئياً لأول مرة في الساعة 2:45 مساءً. بتوقيت شرق الولايات المتحدة (18:45 بتوقيت غرينتش). وسيحدث الكسوف في حده الأقصى بعد ساعتين، الساعة 4:41 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (20:41 بتوقيت غرينتش). بعد ذلك، سينتهي الكسوف في الساعة 6:37 مساءً. بتوقيت شرق الولايات المتحدة (22:37 بتوقيت غرينتش) ، وفقًا لموقع “تايم آند ديت.كوم”.

ويحدث كسوف الشمس عندما يمر القمر بين الأرض والشمس. وفي هذه الحالة، يحجب الشمس جزئيًا عند محاولة مشاهدتها من الأرض. يعطي الكسوف للشمس شكل الهلال، لتبدو وكأنها كعكة قضم جزء منها.

يختلف جزء الشمس، الذي يحجبه القمر اعتمادًا على موقع المشاهد، حيث يحجب القمر 64٪ كحد أقصى من قرص الشمس كما يُرى من جنوب الطرف الجنوبي لأمريكا الجنوبية، وفقًا لوكالة ناسا.

ويحذر العلماء مراقبي السماء الموجودين داخل منطقة الرؤية من النظر إلى الشمس بشكل مباشر من دون وجود نظارات تحمي الأعين، وذلك من أجل مراقبة الشمس بأمان. يمكن أن يؤدي استخدام أدوات غير معتمدة أو استخدامها بشكل غير صحيح إلى حرق شبكية العين أو إصابتها بتلف لا يمكن إصلاحه.

سيكون كسوف 30 أبريل هو الأول من كسوفين جزئيين للشمس في العام 2022. وسيحدث الثاني في 25 أكتوبر، ثم لن نشهد كسوفًا كليًا آخر للشمس حتى العام 2023. ومع ذلك، يتبع الخسوف الكلي للقمر كسوفًا جزئيًا للشمس هذا الشهر بعد أسبوعين فقط، في 16 مايو.

يتزامن كسوف هذا الأسبوع أيضًا مع القمر الجديد الثاني لشهر أبريل، المعروف أيضًا باسم القمر الأسود. عادة، يظهر القمر الجديد مرة واحدة فقط في الشهر، عندما يكون الجانب المواجه للأرض مغطى بالكامل بالظل.

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