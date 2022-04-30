الحكواتي “فهد الأزرق” يسرد قصة مُفجعة حول نفوق “غنمايته” من سلالة نادرة





سرد الحكواتي “فهد الأزرق” قصة مُفجعة حول نفوق “غنمايته” التي تنحدر من سلالة نادرة جاء فيها:

بعد تناولت وجبة الافطار بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقه الفجيرة بي برياني وعصير برتكان وليمون وعجوة ولبن اب وعنب قمت صليت صلاة المغرب وطوالي مشيت شلت التلفون من الشاحن فتحت شبكة الوايفاي وقعدته اتصفح في الفيس والواتساب، لقيت رسالة في المسنجر من ود أخوي قال لي الغناميه حقتك ام التيمان ماتت كتلته الولادة

قلت ليهو لا حولا ولا قوة الا بالله العلي العظيم ربنا يعوضني فيها ان شاء الله

غنمايتي دي غنمايه سمحه وتعتبر من الغنم النادرة حيث تمتاز بأنها ملبنه و ولاده بتسقيني شاي الصباح لمن كنت في السودان وبتحلل مشاكلي بتقضي القرض يعني لمن تكون عندك مشكلة بتبيع منها عتود او تقرة تمشي امورك

رحلت غنمايتي السمحه ام التيمان

رحلت غنمايتي البتعشي الضيفان

رحلت غنمايتي الما بتكابس مطبخ الجيران

رحلت غنمياتي في شهر رمضان

رحلت غنمياتي البتخلص الديون

الخرطوم: (كوش نيوز)