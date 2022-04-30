ظاهرة فلكية نادرة تشهدها السعودية والوطن العربي





من المتوقع أن تشهد سماء السعودية والوطن العربي قبل شروق الشمس صبيحة يوم الأحد 01 مايو 2022 – اقترانا استثنائيا بين كوكب الزهرة وكوكب المشتري حيث سيكونان في أقرب مسافة ظاهرية وسيفصل بينهما جزء صغير من الدرجة (0.2) بالأفق الجنوبي الشرقي وقد كانت المرة الأخيرة التي حدث فيها في أغسطس 2016.

من جهته، أكد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة لـ”العربية.نت” أن الاقتران يحدث عندما تظهر كواكب قريبة من بعضها في السماء من منظورنا على الأرض، وعادة تختلف المسافة بين الأجسام أثناء الاقتران من 0.5 درجة إلى 9 درجات، وفي بعض الأحيان تقترب الكواكب بشكل أكبر – كما حدث في اقتران المشتري وزحل العام 2020 عندما فصل بينهما أقل من 0.1 درجة، يُطلق على مثل هذا الحدث اسم “الاقتران العظيم” وسيكون اقتران الزهرة والمشتري بنفس المسافة تقريبا ما سيقدم عرضًا رائعًا وليس لهذه الظاهرة تأثير على الكرة الأرضية.

وأضاف أن اقتران الزهرة والمشتري يحدث مرة واحدة سنويًا، لكن هذا العام سيبدو الكوكبان أقرب بكثير مما هو عليه في العادة حيث سيشاهد الراصد الكوكبين بالعين المجردة كأنهما يلامسان بعضهما للعين المجردة، ونظرًا للوهج المنبعث منهما قد يشاهد وكأنهما يندمجان في وهج واحد شديد السطوع.

كما أضاف أن اندماج الزهرة والمشتري ظاهري فقط، فمدار الزهرة أقرب إلى الشمس من مدار الأرض، ومدار المشتري أبعد كثيرًا حيث سيفصل بينها أكثر من 600 مليون كيلومتر لذا فإن الاقتراب بينهما ليس حقيقيا فهو يحدث لأن الأرض والزهرة والمشتري مصطفة تقريبا في الفضاء وعلى نفس الجانب من النظام الشمسي.

ولفت إلى أن الزهرة سيكون ألمع كوكب بين الاثنين حيث يبلغ لمعانه (4.1-) مقارنة بالمشتري -(2.1-) ما يعني بأنه حوالي ست مرات أكثر سطوعًا وقرصة مضيئًا بنسبة 67% ومع ذلك، سيبدو المشتري أكبر من الزهرة عبر المنظار أو تلسكوب صغير وسترافقه أقماره الأربعة الكبيرة.

كذلك أوضح أن القمر في المحاق، يسهل رؤية الكوكبين يتلامسان تقريبًا في السماء هذا ما دامت السماء صافية، ويمكن رصد الاقتران من أي مكان على الكرة الأرضية ولن يظهر الكوكبان بهذا القرب مرة أخرى حتى مارس 2023.

يذكر أنه بعد يوم الاقتران سوف تزداد المسافة الظاهرية بين المشتري والزهرة ويبتعدان عن بعضهما تدريجيا.

العربية نت