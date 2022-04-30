حلمي بكر: محمد رمضان لا علاقة له بالغناء وحسين الجسمي نجم الخليج





انتقد الملحن والموسيقار المصري حلمي بكر، توجه مواطنه الفنان محمد رمضان، إلى الغناء، معتبرا أنه ”لا يصلح نهائيا لذلك“.

ووصف حلمي بكر، في حواره مع الإعلامي السعودي علي العلياني، عبر برنامج “مراحل” المذاع على قناة ”السعودية“، تمثيل محمد رمضان كفنان بـ“الممثل الخطير“ في دلالة على إشادته بالفنان المصري بما يقدمه في الدراما السينمائية أو التلفزيونية وغيرها من أدواره كفنان.

لكنه اعتبر أن ”إصرار (رمضان) على الغناء سيجعله يفقد ويخسر كل شيء قدمه في الفن سواء كرصيد فني هائل أو جماهيرية وغيرها، بسبب أنه غير صالح للغناء“، بحسب قوله.

المصري اليوم