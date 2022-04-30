“بطلوع الروح”.. توثيق درامي “مشوق” لرحلة هروب امرأة مصرية من الرقة السورية‬





تقدم المخرجة المصرية كاملة أبو ذكرى دراما لقصة حقيقية لمحاولة هروب امرأة وطفلها، من مدينة الرقة السورية، التي سيطر عليها تنظيم داعش مطلع العام 2014 عبر المسلسل الرمضاني ”بطلوع الروح“ المعروض على شاشة ”MBC“.

وتدور أحداث المسلسل المكون من 15 حلقة، حول الفتاة روح (منة شلبي) التي تخضع لعملية ابتزاز من قبل زوجها أكرم، وصديقه عمر، عبر خطف ابنها من أجل إجبارها على السفر من تركيا لسوريا تهريبا، وتحديدا لمدينة الرقة، حيث دولة داعش هناك.

تعذيب

وتمر روح بتجربة إنسانية قاسية للغاية، خلال تواجدها في مدينة الرقة السورية، حيث مشاهد القتل والعنف والتعذيب والتخوين والإعدام، التي تمارس ضد الأفراد هنالك، والتي تخضع لها أخيرا، بعد محاولتها الهرب من الرقة لتركيا مرة أخرى.

وتستعرض أحداث المسلسل الدائرة في مصر وسوريا وتركيا والعراق، الكثير من الالتقاطات الدرامية المأخوذة من عين الواقع، خاصة الرقة، التي تشتمل على الممارسات الرهيبة للدواعش، وما يتخلل ذلك من التعذيب الوحشي للمدنيين في الميادين العامة، بتهمة الخروج عن الملة والخيانة لدولة داعش، أو السرقة أو الكذب، أو شهادة الزور.

المصري اليوم