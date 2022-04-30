شاهد بالفيديو.. فتاة سودانية “تشيع الإيجابية” وسط منصات التواصل وهي تحلق لوالدها “حلاقة العيد”





أشاعت فتاة سودانية روح من السعادة و “الإيجابية” في أوساط رواد منصات التواصل، بمقطع فيديو وثقت فيه لنفسها وهي تلاطف والدها وتحلق له “حلاقة العيد”.

وأظهر المقطع ممازحة الفتاة لوالدها بروح سمحة، ضاحكة أثناء قص شعره، في أجواء أسرية رائعة أضفت بهجة على معظم مشاهدي المقطع.



وعلق عدد من مستخدمي منصات التواصل على المقطع: (يابختك بأبيك ربنا يطول في عمره)، ربنا يخليكم، فيما أورد آخر قول الله تعالى: (وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا).

الخرطوم: (كوش نيوز)