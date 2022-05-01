“جوجل” تصدر تحديثاً أمنياً لمتصفح “جوجل كروم” لوجود ثغرات بالغة الخطورة





أصدرت شركة جوجل الأمريكية، تحديثاً أمنياً طارئاً لأكثر من 3.2 مليار مستخدم لمتصفح “جوجل كروم”؛ وذلك لمعالجة أكثر من 30 ثغرة أمنية ضربت المتصفح مؤخراً.

وحثّت الشركة جميع المستخدمين حول العالم على ضرورة تثبيت التحديث الجديد؛ وذلك حفاظاً على أجهزتهم وحساباتهم من خطر التعرض للاختراق.

ومن جانبها، أكّدت الوكالة الأمريكية للأمن السيبراني أهمية التحديثات الأمنية الجديدة، لافتةً إلى أنها ألزمت المسؤولين بمراجعة وتصحيح إصدار “جوجل كروم” على منصات التحميل الرسمية.

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