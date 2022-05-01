الارصاد: إرتفاع طفيف بدرجات الحرارة





توقعت وحدة الانذار المبكر بالهيئة العامة للارصاد الجوية ان توالي درجات الحرارة بشقيها الصغرى والعظمى ارتفاعها الطفيف لتشمل جميع انحاء البلاد ومن المتوقع نشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة في غرب البحر الأحمر وشمال البلاد .

وأشارت الوحدة في النشرة اليومية لحالة الطقس الصادرة اليوم لتوقع حالة الطقس للـ 24 ساعة القادمة إلى أن من أهم معالم الطقس اليوم تعمق منخفض السودان الحراري.

ومن المتوقع أن يكون الطقس صافي ومشمس ببورتسودان والقضارف وود مدني والدويم وسنار والنهود والضعين فيما تنشط حركة الرياح في وادي حلفا أبوحمد دنقلا وعطبرة وكريمة وشندي والخرطوم وكسلا وحلفا الجديدة والفاشر وسنار والأبيض وابو نعامة ونيالا وزالنجي، وسيكون الطقس غائماً جزئياً في كل من الجنينة وكوستي والدمازين و رشاد وكادوقلي وبابنوسة وستتعرض شلاتين وحلايب لعاصفة ترابيه.

سونا