الأرصاد: رياح وغبار وتعمّق منخفض السودان الحراري





تعمّق منخفض السودان الحراري.

توقّعت وحدة الإنذار المبكّر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة ونشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة في غرب البحر الأحمر وشمال البلاد.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بحسب تعميمٍ صحفي، الأحد، إنّ من أهم معالم الطقس اليوم تعمّق منخفض السودان الحراري.

ومن المتوقع أنّ يكون الطقس صافيًا ومشمسًا ببورتسودان والقضارف وود مدني والدويم وسنار والنهود والضعين.

وستنشط حركة الرياح في وادي حلفا أبوحمد دنقلا وعطبرة وكريمة وشندي والخرطوم وكسلا وحلفا الجديدة والفاشر وسنار والأبيض وابو نعامة ونيالا وزالنجي.

وسيكون الطقس غائماً جزئياً في كل من الجنينة وكوستي والدمازين و رشاد وكادوقلي وبابنوسة وستتعرض شلاتين وحلايب لعاصفة ترابية.

باج نيوز