منوعات

الإعلامية “ريان الظاهر” تعلن عن موعد تقديمها لـ(برامج عيد) شيّقة بقناتي العربية والنيل الأزرق

2022/05/01
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الريان الظاهر

أعلنت الإعلامية السودانية مراسلة قناة العربية المتميزة “الريان الظاهر”، عن برامج شيقة أيام عيد الفطر المبارك  بقناتي العربية والنيل الأزرق.

ونشرت “الظاهر” على صفحتها الرسمية:  ألتقيكم أول أيام العيد في فترة مفتوحة على شاشة قناة النيل الأزرق  مع الفنان محمد بشير الدولي ونخبة من الضيوف المميزين.

وأضافت: وبإذن الله ثاني أيام العيد على شاشة العربية لنحكي عن طقوس و أجواء العيد عند السودانيين عبر صباح العربية.

ورابع أيام العيد عبر bnfm وسهرة فخر و امتنان عن المعلم … نأمل أن نقدم ما ينال الإعجاب.
الخرطوم: (كوش نيوز)

2022/05/01
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