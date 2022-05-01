الإعلامية “ريان الظاهر” تعلن عن موعد تقديمها لـ(برامج عيد) شيّقة بقناتي العربية والنيل الأزرق





أعلنت الإعلامية السودانية مراسلة قناة العربية المتميزة “الريان الظاهر”، عن برامج شيقة أيام عيد الفطر المبارك بقناتي العربية والنيل الأزرق.

ونشرت “الظاهر” على صفحتها الرسمية: ألتقيكم أول أيام العيد في فترة مفتوحة على شاشة قناة النيل الأزرق مع الفنان محمد بشير الدولي ونخبة من الضيوف المميزين.

وأضافت: وبإذن الله ثاني أيام العيد على شاشة العربية لنحكي عن طقوس و أجواء العيد عند السودانيين عبر صباح العربية.

ورابع أيام العيد عبر bnfm وسهرة فخر و امتنان عن المعلم … نأمل أن نقدم ما ينال الإعجاب.

الخرطوم: (كوش نيوز)