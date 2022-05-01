شاهد بالفيديو.. “ندى القلعة” تزور نجم إماراتي شهير بـ “إمارة دُبي” وتبدي انبهارها بديكور وتصاميم مكتبه





أبدت الفنانة السودانية الشهيرة “ندى القلعة” انبهارها بتصاميم الديكور ومكتب النجم الإماراتي فايز السعيد، خلال زيارتها له يوم أمس السبت بإمارة دبي.

وقالت القلعة خلال مقطع فيديو من داخل مكتب السعيد، بأنها في زيارة اليوم إلى الملحن الكبير فايز السعيد، وبالجد أعجبني المكتب وأعجبني الديكور، والألوان، وأطقم الجلوس، وليس ذلك بغريب عليك يا فايز لأن الفنان يشبه الإبداع، والابداع هو حقو أصلا، وانت مبدع).



والسعيد مغنٍ وملحن وممثل إماراتي، لقب بسفير الألحان، اسمه الكامل فايز سعيد النقبي. قدم عام 1994 أغنية عيون الفجر في مهرجان قرطاج الدولي في تونس، وكانت أول أغنية في مشواره الفني.

الخرطوم: (كوش نيوز)