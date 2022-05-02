وجدي صالح حرامي الشاشات .. هاشتاق يشعل فيسبوك في السودان





فتي الشاشة

كانوا ينتظرون وجدي صالح أحد أبرز أعضاء لجنة إزالة التمكين المجمدة في خميس البل ليطل عليهم عبر (شاشة التلفزيون) ليسترد لهم خمسة وستين مليار دولار من الكيزان.



بالامس وجدوا انه سرق شاشة خمسة وستين بوصة من شركة حريص إحدى شركات عبد الله البشير بحسب ما نشر خالد عحوبة أحد نشطاء لجان المقاومة، عبر فيديو بث مباشر أن وجدي صالح حرامي شاشات وقد “كدك” يعني سرق شاشة حملها له المقدم عبد الله سليمان أحد العاملين في لجنة إزالة التمكين المجمدة ليشتعل فيسبوك في السودان بهاشتاقات وصور كوميكز تطالب وجدي صالح بارجاع الشاشة ويصبح لقب وجدي حرامي الشاشات.

فارس أنور