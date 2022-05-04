بالصورة.. “علامة” في ظَهر حاكم دارفور “اركو مناوي” أثناء معايدته لضيوفه تثير التساؤلات على منصات التواصل





أثار ظهور “علامة” على ظَهر حاكم إقليم دارفور “اركو مني مناوي” أثناء معايدته لضيوفه التساؤلات على منصات التواصل، مستفسرين عنها.

وشوهدت العلامة التي تبدو قد تمت طباعتها بالتطريز عن “قصد”، على نحو لافت، على جلباب حاكم إقليم دارفور أثناء عناقه وزير المالية د. جبريل إبراهيم، مما أثارت جدلًا على منصات التواصل.

وجاءت تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ساخرة وطريفة، إذ فسرها البعض (بدركسون السواقة)، فيما قال آخرون بأنها (علامة القبطان، وربان السفينة).

وكان القائد مني اركو مناوي، حاكم إقليم دارفور رئيس حركة جيش تحرير السودان، قد اقام معايدة يوم أمس الثلاثاء بمناسبة عيد الفطر المبارك بحي المهندسين بأم درمان، شهدها عدد من المسؤولين والسياسيين في مقدمتهم نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو.

الخرطوم: (كوش نيوز)