حكاية طبيبة مثقفة جداً وطيبة وملتزمة ووناسة وظريفة جداً لكن لن تصدق ما تفعله مع زوجها وابنها





🔥قالوا السواطة بقت رجال😳😅🤔🔥🔥

لفت إنتباهي قبل عدة أيام موقف أمامي عند واحده من الجارات 🙄..

كان ولدها العمرو 8سنوات كل شويه بمشي يدخل الغرفه جوه ويجي جاري لها جري (وشوشوشوش) في اذنها😳😳!؟..

فأنا قمت طبعاً ركزت جداً ليه بتصرف كدا مع انها حاجه طبيعية كلنا لمن كنا صغار ويكون ف ضيف او حد كبير بنخجل نتكلم مع والدينا او نطلب منهم حاجة قدام الزول فبنعمل الحركة دي عادي 😅😅.

ولكن اللي لفت انتباهي وخلاني اركز ان باب الغرفة فاتح وكان ابوهو جوه بتكلم ف التلفون وهنا انا وقعت لي هو بعمل في شنو كان الشافع السليط ده😂😂😂🌚🌚💔

فقمت سألتها بعدما جرى دخل تاني فقالت لي بكل فخر ان ولدها حبيبها بوريها ابوهو بتكلم مع منو وداخل الواتس ولا وكمان طلع بحفظ لها اسماء الناس الفي الواتس وبجي بوريها لها لو فيها مره غيرها وكدا والابو ياحليلو مفتكر ان ولدو من حبو فيهو قاعد يقعد جمبو عشان مافاهم حاجه شافع ساي وهو اتاريهو امو مطلعاهو بروف ف النقيل والفتن🙂💔🔥.

ومابس كدا ده حتى مخلياهو لصقة مع ابوهو طالع ونازل معاهو لو عاوز يمشي البقالة يتشبك فيهو وهو ياعيني حنين مفتكرو لله ساي😂😂😂😂💔..

المشكله التانيه ان الام ماشاءالله تبارك الله جميلة ومتعلمة وماخدة ماجستير جامعة الخرطوم طب وشغالة طبيبة في مستشفى خاص محترم ومابس كدا زولة مثقفة جداً وطيبة وملتزمة ووناسه وظريفة جداً يعني تشوفها وتشوف طريقتها اصلو مابتصدق ان ده يطلع منها وكمان بتضحك وشايفة ان ده الصح والراجل مهما كان لازم تراقبو من دون مايشعر😥😓 ..

فكانت صدمتي انها ماناقصة علم ولا زولة جاهلة ولا جاية من بيئة مامتعلمة بل من عائلة حسب ونسب ليه بتتصرف كدا😞😰..

الشي الخلاني اكتب لكم الموقف ده ان سبب دمار البلد دي هم نسوانها زاتهم للأسف فاليوم بنجد الشباب بقعدو ف الجبنات وقطيعة مدورة وبهنا سواطة وقوالة متفشيه تفشي الجاهلية في المجتمع الآن وفتن حدث ولا حرج ولمن تجي تعرف سببها منو تلقاهو راجل او شاب للأسف الشديد والبضرب ف الظهر بتلقاه راجل زيك للأسف حتى الفقرا بقو بمشو لهم الرجال الزمن ده وبجي ممكن يمسك منصب ف الدولة ويكون بحالتو دي وفيهم البكون في اجهزة نظامية وشغال فتن بين زملائه سواء بالحق او الباطل وفيهم وفيهم وفيهم …الخ دي كلها نتاج التربية الغلط منذ الصغر فلك ان تتخيل يا عزيزي القارئ حجم الكارثة البدأت ببذرة صغيرة دي ..😥🌚💔

والقونة القالت السواطة بقت رجال🙄😓

وانا بقول التربية والنشأة الخاطئة هي الدمرت بعض الرجال والشباب في زمنا ده 😢😪😑

❌ماتقولي لي ولدك قالوا ليك شنو ولا ده قال ليك شنو ، إلا براهو يجي يحكي ليك او حسيتي ان في مشكله ده الصح .

❌ما تقولي له امشي اسمع لي فلان ولا علان .

❌ماتقولي لي ولدك امشي شوف بابا بعمل في شنو او خالو او اياً يكن وتجي تسألي بعداك ،ممكن لو عاوزه تصرفي عنك خلي يمشي يلعب او يقرا او باي شكل حتى لو تقفلي في غرفه وتخلصي وتجي تطلعي اخير من التربية الغلط ✋.

❌ماتحكي حاجة سلبية عن عماتو او اعمامو او خالاتو او خيلانو قدامو ماتقطعي في خلق الله قدامو ، لو ماقادرة على لسانك انتظري يمشي منك .

❌ماتقولي ليهو تعال وريني ادوكم شنو اليوم ، بل قولي له تعال اذاكر ليك او نراجع دروس اليوم .

❌لو ماقادرة تضبطي نفسك من سيرة الناس ماتتونسي مع صحباتك قدام اطفالك حتى لو صغار بفهمو لكن انتي بتفتكري انهم مابفهمو .

❌ماتخلي ولدك او بنتك يجي ينقل ليك كلام عنك سمعو او عن اي حد تاني لانك حتكون شجعتي على النميمة والقوالة وحتجري في دمو لغايت مايكبر تاني زي العاهات المتعايشين معاهم ديل 😅😅.

🖤(الكلام ده برضو ليك يا آدم مابس هي )🖤

احب أوجه رسالة لكل مرأة ولكل ام وشابة وخطيبة انتي البتحددي ولدك بكرا بكون شنو ولكل راجل ولكل اب وشاب وخطيب انت البتختار ولدك وبنتك عاوزهم كيف في المستقبل لمن تختار امهم لهم بعناية ياطلعوا رجال بحق وحقيقي تفخر بهم💯💯

يا طلعوا زي القبلهم 🙂🖤 .

✅علموا أولادكم المشي جمب الحيطه ذل ما أمان .

✅علموهم ان من علمني حرفاً صرت له محباً وليس عبداً … لأننا عباد الله الخلقنا ما مخلوق.

✅علموهم انو لو كان عندك عند الكلب حاجة يقول له يا كلب ما يا سيدي 😅!…نحنا ماعندنا أسياد لأنو سيد الخلق سيدنا محمد صل الله عليه وسلم ✋ ..لان ده تملق ونفاق ليس إلا🙄.

✅علموهم ان المؤمن لا يجوز ان يعيش لنفسه ولا يجوز ان يكتفي بصلاحه لأنه سيسأل عن غيره ربنا قال : 💚وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً 💚

والرسول صل الله عليه وسلم قال : 💚 يدعى نوح يوم القيامة فيقال له : هل بلغت ؟ فيقول : نعم ، فيدعى قومه فيقال لهم : هل بلغكم ؟ فيقولون : ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد ، فيقال لنوح : من يشهد لك ؟ فيقول : محمد وأمته 💚

✅علموهم بأن الرجل يعاب مثل المرأة تعاب فالدين واضح .

✅علموهم بأن هذا حلال وهذا حرام .

✅علموهم أن مصاب الأمة مصابهم ووجع الآخرين وجعهم .

✅علموووووهم ان #الإسلام منهج حياة كامل وسطي جميل فيه قيم وأخلاق حميدة وآداب وحقوق تتجسد في اخلاقك وتعاملاتك وفهمك .. وليس عبادات فقط صيام وصلاة 😅😅.

✅علموا أولادكم الفقه والعقيدة والأخلاق الرشيدة الحميدة والنشأة الصحيحة والمبادئ القوية لأنها الآن بتنتزع بشدة👌💔🌧😓

🖤ماتخلوا الحياة وجريها وظروفها تلهيكم عن الأمانة البين يديكم ديل حتسألوا عنهم يوم القيامة وعن ترببتكم لهم يابقوا لكم سبب للنار يا شفعوا ليكم للجنة أنتوا البتحددوا من هسي 🖤

في الختام 💚 إياكم ومحقرات الذنوب 💚

قال تعالى : 💚 إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هيناً وهو عند الله عظيم 💚 .

بقلم

رؤيا أمين

🦉🧠✍🏼#عجوز_عشرينية✍🏼🦉🧠

كوش نيوز