شاهد بالفيديو.. (كواليس أغاني وأغاني) هدى عربي تتفاعل بالرقص مع عدد من الفنانين على أنغام (في دلالو)





وثق مقطع فيديو لـ(كواليس أغاني وأغاني)، ظهرت فيه المطربة هدى عربي تتفاعل بالرقص مع عدد من الفنانين على أنغام أغنية (في دلالو ما أعظم جلالو).

وبدت عربي وهي منطربة مع أداء أغنية (الفي دلالو من أعظم جلالو)، للشاعر السوداني المجيد سيد عبدالعزيز، وهي من أغنيات الحقيبة القديمة التي كان يؤديها فنان الحقيبة الشهير الراحل بادي محمد الطيب.



وشاركها التفاعل عازف العود المميز الأستاذ عوض أحمودي وآخرين.

الخرطوم: (كوش نيوز)