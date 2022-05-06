



🔟 مدمرات الغربة العشرة💢

📍 الأولى: البعد عن الزوجة والأولاد فترة طويلة: لابد للمغترب من استصحاب أولاده معه أو النزول في العام مرتين، فلا يحرم نفسه في فترة شبابه، ولقد وقفت على مآسيَ تدمي القلب بسبب غياب راعي الأسرة لسنوات طويلة عن أسرته، فكانت النتيجة الحصاد المر،من ضياع الأولاد، فأنت هاجرت من أجل أسرتك فلا تكن هجرتك سببا لدمارها فلا ربح مع خسارة في رأس المال

وما قيمة المال إذا كان المقابل ضياع الزوجة والعيال ؟!

📍 الثانية: العمل لساعات طويلة نهارية وليلية وقد رأيت انحرافات كثيرة في وسط الأولاد والبنات بسبب غياب رب الأسرة غالب وقته عن منزله؛ فاحذر من الأعمال التي تسلبك من زوجتك وأولادك مهما كان دخلها ونفعها المادي، فللعمل وقت وللأسرة وقت، فلا تبعد عن أولادك بسبب ظروف عملك، فجزء من بناء أسرتك لا يتم إلا بوجودك بينهم..

📍 الثالثة: لا تنس أهدافك التي خرجت من أجلها، فغالب من خرج مهاجرا يبحث عن دخل ليحسن وضعه حتى يستطيع بناء مسكن أو إقامة مشروع، أو حج الوالدين، فكثير من ألهته الغربة وخلد للملذات وضيع السنوات ولم يحقق أي هدف ورجع ملوما محسورا، فحاسب نفسك في كل سنة، ماذا فعلت.

📍 الرابعة: بلدك هو دارك فهنالك من تنكر في غربته لبلده، وانقطع عن أهله وعشيرته سنوات طوال، فلما وهن عظمه وأبيض رأسه، وفقد وظيفته لم يجد مكانا يأويه غير وطنه فتذكرك دائما أن دار غيرك لن تكون لك دارا

📍السادسة: لا تفكر في توريث غربتك لأولادك

أصنع من غربتك نجاحات لمستقبل أفضل لأولادك حتى تجد ثمرة غربتك عنهم، أتركهم يتعلموا وأشرح لهم مفاسد الغربة فالمغترب الناجح من عمل سائقا وخرج أطباء ومهندسين وعلماء..

📍 السابعة: قدم لغيرك ولا تنس نفسك وأهلك، فأنت وحدك الذي سيبني مستقبل أولادك بعد توفيق الله

فأنت مسؤول أولا عن والديك وأولادك وزوجتك فاجعلهم في قائمة أولوياتك ثم تأتي بعد ذلك الحواشي التي لن تستطيع إلا تلبية القليل من متطلباتها وأنت في الحقيقة غير ملزم بها..

📍الثامنة: حافظ على قيمك، ولا تتأثر بالطباع والصفات غير الكريمة، ستجد في الغربة ممن انحرفوا في سلوكهم فوقع في الزنا وغيره، فعش في غربتك بقيمك وأخلاقك النبيلة التي تربيت عليها فهي رأس مالك الحقيقي، وأحذر أن يقال عنك غيرته الغربة.

📍 التاسعة: أحذر مخالفة الأنظمة في البلد الذي تعمل فيه، فكم من مغترب قضى غالب غربته في السجن بسبب عدم التزامه ، ومنهم من ضيع مستقبل أولاده بسبب مخالفته لأنظمة الإقامة ، فرعاية الجوانب النظامية هو واحدة من مقومات الأمان في غربتك ..

📍 العاشرة: لا تتمسك بالغربة إذا فشلت في تحقيق أهدافك فهنالك من ضيعوا السنوات دون عمل بسبب مرض أو كبر سن ، فلا تتردد في العودة لوطنك، قد تكون سعادتك فيه ليس في غيره، وقد يفتح الله عليك في بلدك فوق ما كنت تتخيله في غربتك.

فهذه مدمرات عشرة أحببت أن أهديها لرجال كرام عشت معهم في الغربة، ضحوا بالغالي والنفيس من أجل إسعاد غيرهم، كما هي هدية أقدمها لمن يسلك ذالك المسلك من شبابنا ..

❤️حاجات مهمة جدا جدا لابد من الانتباه لها

Altayeb Balal Abdulalal