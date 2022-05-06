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بالصور.. نجم تيك توك “رشدي الجلابي” يبدي إعجابه ببطلة “سكة ضياع” ومتابعيه يشيروا له بالزواج

2022/05/06
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روبي
روبي

أبدى نجم تيك توك “رشدي الجلابي” إعجابه ببطلة  المسلسل السوداني “سكة ضياع”، الذي ذاع صيته خلال شهر رمضان.

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وقال الجلابي إن إعجابه بهذه النجمة 10 مرات، وتوالت تعليقات متابعيه الذين أشاروا له بطلب الزواج منها، فيما تبرع أحدهم بكامل تكاليف المناسبة، ومازحه أحدهم على طريقة تعبيره (بت واقفة ديك حلب). بحسب مانقل محرر (كوش نيوز).

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يُذكر أن الممثلة السودانية الصاعدة الشابة “روبي كمال” بطل مسلسل سكة ضياع،  قد تصدرت التريند السوداني، عقب ظهورها المتألق بالمسلسل الذي تم عرضه خلال شهر رمضان الماضي.
الخرطوم: (كوش نيوز)

2022/05/06
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