شاهد بالفيديو.. آية آفرو: الذين ينتقدون رقصي ويتحرشوا لفظياً (فئة مُكتئبة نفسياً) لأن ذلك أعلى من مستوى تفكيرهم





وصفت عارضة الأزياء والراقصة السودانية الشهيرة “آية آفرو: الذين ينتقدون رقصها “الخليع” ويتحرشوا بها لفظياً فئة مُكتئبة نفسياً لأن ذلك أعلى من مستوى تفكيرهم، وفق ما نقل محرر (كوش نيوز).

وقالت آفرو في حوار أجرته معها قناة البلد، أن التحرش اللفظي الذي تتعرض له من قبل المعترضين على رقصها فئة مكتئبة نفسياً، ما قادرة تتقبل ذلك، لأنها أعلى من مستوى تفكيرهم، مضيفة: بان معظم الناس، تتقبل ذلك، وتشجعها عليه للمضي إلى الأمام.



وكشفت لأول مرة بأنها من مواليد 2002، ستدخل في 23 مايو المقبل سن العشرين، ووصفت نفسها بأنها فنانة شاملة من تمثيل إلى راقصة وعارضة أزياء، ونفت (عرضها لنفسها) وإنما تعرض أزياء.

الخرطوم: (كوش نيوز)