محمد سيد حاج يحكي: قصة عجيبة.. كمساري سوداني في لوري بقى طالب في جامعة المدينة المنورة





الشيخ محمد سيد حاج بيحكي قال :

عندنا خلوة اسمها أبي بن كعب عايزين ليها شيخ ، مشينا خلاوي ود الفادني كان فيها شيخ اسمو الخليفة الريح ربنا يرحمه قلنا ليهو عايزين شيخ ، قال لينا بديكم أحسن شيخ ، و أدانا أحسن شيخ عندو اسمه شيخ حسن .

شيخ حسن ده مؤدب أدب في البنات مافي ، كان ما سألتو ما بجاوبك، و عشان تسمعو تدنقر عشان تسمعو.

شيخ حسن ده حكى لينا قصة ، قال :

أنا كنت كمساري في لوري ، و سيد اللوري ساكن في أربَجي، و أنا شغال معاهو في اللوري ده ، بعد العشاء اللوري بقيف جنب جامع و أنا بدل أنوم في اللوري بنوم في الجامع ده و اللوري قدام عيني بحرسو.

يوم رقدت في الجامع و في ناس بتونسو عن القرآن حفظو و درجتو و مكانتو عند الله و كده ، قال عجبني كلامهم و قلت ليهم العايز يحفظ القرآن يمشي وين ؟

قال أنا والله أمّي لا بقرأ لا بكتب ، ودوني خلاوي ود الفادني (طبعاً ود الفادني من أربجي بتتمشي بالكرعين) ..

شيخ حسن ده عشان ما بعرف يقرأ و يكتب حفظ القرآن في ٤ سنة ، في العادة الزول بيحفظ القرآن في سنتين لو انكربت شديد في سنة أو سنتين ده حفظ متين ان شاء الله ..

شيخ حسن ده في ٤ سنوات بقى مجوّد للقرآن و حافظ و شيخ الشيوخ في الخلوة ماشاءالله تبارك الرحمن

جبناهو خلوة النَيّة بعد ما بقى محفّظ ، و أول كان كمساري يترسّل للسواق و يركب اللساتك و يملأ اللديتر .. الخ

و بعد أشتغل كتير في الخلوة و خرّج قريب ٨٠ حافظ ، قام قال لينا أنا ماشي عمرة ، مشى العمرة بالبحر و قدّم أوراقه لجامعة المدينة ، و رجع السودان .

ناس جامعة المدينة رسّلو ليهو في السودان ، مشى جامعة المدينة كلية القرآن الكريم، من كمساري في لوري بقى طالب في جامعة المدينة ، بصلّي كل الأوقات في الحرم النبوي الشريف و بياخد مرتب ، و يجيهو البص في الصلوات الخمسة يديهو يصلي في الحرم ماشاءالله تبارك الله

القصة دي بتعلّمنا كتير يخوانّا:

مافي شي بعيد على ربنا في ثانية بس ممكن حالنا كلو يتغيّر ، من مكان نبقى في مكان تاني خالص بقدرة ربنا

القرآن الكريم تلاوته و حفظه وتدبّره بيملأ حياتنا [بركة] عجيبة لا يعلم بها إلا الله ، فخلّونا نحافظ على ورد التلاوة و نسعى لحفظ كلام الله.

هذه صور من توفيق الله لعباده.

نقلا عن صفحة

الشيخ محمد سيد حاج