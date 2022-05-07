يقودها ضابط بالحركة الشعبية .. ضبط شبكه إجرامية متخصصه بتزييف الدولار بالسوق العربي الخرطوم





تمكنت فرعيه وسط الخرطوم الأربعاء 4/5/2022 من ضبط شبكه إجرامية متخصصه في تزييف العملة الأجنبيه (دولار) يقودها أحد أفراد الحركات المسلحه وبعد ان توفرت المعلومات تم تكوين تيم بقيادة السيد الملازم أول بابكر حميدان وتحت اشرف رئيس الفرع السيد العقيد بدر الدين وبعد تأكيد المعلومات ومن خلال الرصد والمتابعه ببحري وامدرمان وصل الهدف الي السوق العربي وفي ساعه الصفر تمت المداهمه بقياده الملازم أول بابكر والعريف الصافي والقبض علي المتهم والمعروضات.

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