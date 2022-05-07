إخماد حريق هائل بمحالج كساب شرق سنار





تمكنت قوات الدفاع المدني بالتنسيق مع الجهات المختصة بمحالج كساب وتعاون المواطنين فجر اليوم من إخماد حريق هائل شب في حظيرة القطن الزهرة مساء أمس.

وأوضح لـ”سونا ” المهندس فتحي محمود قسم السيد مدير محالج كساب للحلج والتزغيب إحدى شركات معاوية البرير أن الخسائر قد انحصرت في القطن الزهرة غير المحلوج ، حيث بلغ حجم الخسائر حوالي 2,5 الف قنطار قطن ما يعادل 2,5 الف جوال قطن كبيرمن قطن الزهرة غير المحلوج.

وأشار إلى أن سبب الحريق مجهول ، لافتاً إلى أن إدارة المحلج قد قامت بفتح بلاغ ضد مجهول واتصلت بشركة التأمينات المتحدة مبينا أن المحالج مؤمنة لديها ضد الحريق

وأضاف فتحي أن الهواء ساعد في زيادة الاشتعال وزيادة الخسارة ، مشيراً إلى أن وجود عربة مطافي بالمحلج فضلاً عن المحطات الأرضية للمياه وخطوط النار بين الحظائر أسهم في اطفاء الحريق ، مشيراً إلى الاستعانة بعربة مطافي ثانية من محلية سنار لتعزيز العمل في إخماد الحريق.

وثمن جهود المواطنين الذين هبوا إلى المحلج من المناطق المجاورة الذين كان لهم دور في إبعاد القطن من المناطق المشتعلة وحصر النيران في منطقة محددة مما ساهم في احتواء النيران.

سونا