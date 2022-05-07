الإرصاد: سقوط أمطار خفيفة متفرقة جنوب شرق وجنوب البلاد





توقعت وحدة الانذار المبكر بالهيئة العامة للإرصاد الجوية أن تحافظ درجات الحرارة بشقيها الصغرى والعظمى فى معظم أنحاء البلاد ، ومن المتوقع نشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة في غرب ولاية البحر الأحمر ، وسقوط أمطار خفيفة متفرقة جنوب شرق وجنوب البلاد.

وأشارت الوحدة في النشرة اليومية لحالة الطقس الصادرة اليوم لتوقع حالة الطقس للـ 24 ساعة المقبلة إلى أن من أهم معالم الطقس اليوم تعمق منخفض السودان الحراري ، ويمر الفاصل المداري جنوب كسلا وشمال القضارف ماراً بكوستي،جنوب الأبيض ، نيالا والجنينة.

ومن المتوقع أن تشهد بورتسودان ،حلايب وشلاتين أتربة مثارة ، فيما تشهد وادي حلفا ،أبوحمد،دنقلا،كريمة،عطبرة ،الخرطوم ونيالا نشاطا لحركة الرياح ، وسيكون الطقس غائماً جزئياً في كل من حلفا الجديدة ،الدويم ،القضارف ،كسلا، ودمدني ،سنار، كوستي ،الأبيض ، رشاد ،الضعين ، أم بنين وأبو نعامة وبابنوسة ، وستشهد كادوقلي و الدمازين زخات ليلية ، ويكون الطقس مشمسا في كل من شندي، الفاشر،النهود ،الجنينة وزالنجي.

سونا