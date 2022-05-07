والي الخرطوم يقف على أطول جسرواقي من الفيضان بضفاف النيل





وقف والي الخرطوم المكلف الأستاذ أحمد عثمان حمزة عصر اليوم بمحلية جبل أولياء على أعمال إنشاء الجسر الواقي من الفيضان الممتد مسافة ٢٣ كلم على شاطئ النيل الأبيض بداية من جسر الدباسين شمالاً وحتى ديم البساطاب قرب خزان جبل أولياء جنوباً كأطول جسر واقي من الفيضان بالولاية.

وأكد الوالي أن أعمال الخريف تجد كامل الدعم من حكومة الولاية مطالباً بضرورة تكثيف الجهود خلال شهر مايو الجاري للفراغ من التجهيزات قبل هطول الأمطار ، معلناً أن الولاية ستجري إتصالات مكثفة للحصول على دعم إضافي من الآليات من القوات النظامية والشركاء خاصة بعد ورود اخبار من الجهات المعنية بتوقعات هطول أمطار غزيرة في خريف هذا العام.

كما ناشد الوالي المواطنين بالسماح للآليات بالتحرك بحرية للقيام بمهام الردميات باعتبار أنها تخدم المصلحة العامة .

عدد من المواطنين تحدثوا للوالي عند أعلى الجسر بسعادة غامرة مشيدين بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها الولاية ممثلة في هيئة الطرق والجسور ومصارف المياه ومحلية جبل أولياء موضحين أن هذه الخطوة بددت مخاوفهم التى ترتفع مع فيضان النيل.

وشارك في الزيارة المدير التنفيذي لمحلية جبل أولياء ومهندسي هيئة الطرق والجسور.

مدير هيئة الطرق والجسور ومصارف المياه مهندس مختار عمر صابر قال أن هذا الموقع يأتي ضمن عدد من المواقع التي تعمل فيها الهيئة في إطار تنفيذ خطة أعمال الخريف بمناطق شمال بحري وشمال كرري وجنوب أمدرمان فضلاً عن الأعمال التي تم فيها فتح الخيران وتعزيز الجسور الواقية من السيول وتطهير ونظافة المصارف.

صحيفة الصيحة