وزارة الصحة الإتحادية تحت رحمة الحزب الشيوعي السودان الى اين؟





عقب تعيين دكتور اكرم وزيراً للصحة الإتحادية منذ سنتين في حكومة ثورة ديسمبر المجيدة استصحاباً معه تم تعيين مجموعة من نشطاء الحزب على مختلف الادارات في الوزارة حيث الذين تم توظيفهم لا علاقة لهم بالكفاءة التي تؤهل لتولي المناصب المذكورة ولكن سرعان ما تم تعيين الوزراء بالحكومة ارفقوا في حقيبة اكرم الحزب الشيوعي للسيطرة على وزارة الصحه من ثم تمديد مطامع الحكم ومن الملاحظ هذه الخطوة عقبتها عمليات فصل تعسفي للمدراء والعاملين بالوزارة سابقاً.

كشف بالاسماء يوضح مدراء الادارات الحيوية بالوزارة من بواتق الحزب الشيوعي:

مدير التخطيط والسياسات بوزارة الصحة الاتحادية:

د/عايدة حاكم عبدالرحمن حاكم السكن بحري تصنيفها الحزبي تتبع للشيوعي إذ تعتبر من ضمن مجموعة كوادر الشيوعي بالقطاع الصحي وتم تثبيتها في الوزاره عقب الثورة.

مدير الطب العلاجي بوزارة الصحة الاتحادية:

د/عصمت مصطفى يوسف علي يسكن امدرمان-الهاشماب تصنيفها الحزب الشيوعي ويذكر ان عصمت عمل بإدارات مختلفة في وزارة الصحة وهم يعتبر من ضمن الكوادر المهة للحزب الشيوعي في الوزارة وليست له إضافة في حقب الوزارة ولكنه مهم للحزب من اجل تثبيت القواعد.

مدير الإدارة العامة للصحة الدولية:

د/هنادي حيدر حسن الصديق السكن الخرطوم، الصحافة تصنيفها شيوعية والعمل سابقاً وزارة الصحة إدارة التدريب ، الأكاديمية الصحية تم تمكينها من قبل الوزير اكرم التوم حيث تزاول النشاط السياسي في مصلحة الحزب الشيوعي وتم تعيينها من خارج وزارة الصحة.

مدير إدارة الرعاية الصحية الاساسية:

د/داليا إدريس الطيب احمد السكن بحري تتبع للحزب الشيوعي عملت في الوزارة على مستوى الادارات من ضمن الذين تعينوا في ولاية اكرم ليست لديها الخبرة الكافية لادارة المنصب.

مدير الشؤون المالية والإدارية بوزارة الصحة الاتحادية:

د/كمال ابراهيم السيد ابراهيم يسكن امدرمان الثورة يتبع لحزب الامة القومي ويعمل بالوزارة في منصبه منذ التسعينات وولائه للحزب الشيوعي.

مدير عام الطوارئ الصحية ومكافحة الاوبئة:

د/تهاني الامين محمود اسماعيل السكن الخرطوم بحري ،الحاج يوسف ناشطة شيوعية تم تعيينها من قبل اكرم التوم.

مدير عام الجودة:

د/محمد صلاح الدين الفكي،الخرطوم بحري يتبع نشاطها للحزب الشيوعي ويشغل منصب نائب أخصائي وليست له الخبرة الكافية ولا يناسب الموقع.

مدير عام القمسيون الطبي القومي:

عادل سليمان محمد ابراهيم يتبع للحزب الشيوعي نفذ كل الإعتصامات التي نظمها تجمع المهنيين عقب قرارات ٢٥ اكتوبر يستخدم سياسات قمعية منها الفصل التعسفي وطرد الموظفين وإجبارهم على العمل اثناء ايام الاعتصام المجدول.

مدير عام المعمل القومي(إستاك):

أ/شاهيناز يوسف أحمد البدري السكن امدرمان،العرضة يتبع نشاطها للحزب الشيوعي نفذت اخر اضراب بالمعمل القومي انذاك بنسبة تقدر ١٠بموجب إدارتها بالمعمل القومي ولديها تنسيق مع مجموعات تعمل بالمكتب تسمى (لجنة مقاومة معمل استاك) مع المتظاهرين خلال المليونيات المجدولة وخاصة موقع المعمل مع شروني وبداية شارع القصر الامر الذي ساعدهم في تنفيذ الحراك وذات يوم يذكر انها كادت ان تتسبب في وقوع كارثة طبية بسبب اضراب بنك الدم.

مدير عام الهيئة العامة للإمدادات الطبية:

أ/محمد الجزولي عبدالله علي السكن الخرطوم ، جبرة ناشط شيوعي من الذين تعينوا مم قبل اكرم التوم وبعد الاطاحة بالوزير تك اعفائه من منصبه وتمت إعادته مجدداً للوزارة من قبل الوزير الحالي لانه يخدم اجندة الحزب الشيوعي.

الأمين العام للمجلس الاعلى للصيدلة والسموم:

د/مناهل عبدالحليم السكن امدرمان ،الثورة تابع نشاطها للحزب الجمهوري وحفيدة محمود محمد طه ولها مجموعات من الثوار اثناء الحراك والمليونيات.

التعليق:

من خلال هذه البيانات اتضح لنا جلياً ان الحزب الشيوعي يُشير الى سيطرته للوزارة بنسبة ٩٥% وذلك لتوليهم إدارات حيوية وتعبر اساس تقوم عليه الوزارة حيث يوجد للشيوعي ١٧مدير عام من اصل ٢١ إدارة هذا يدل على التوغل التام وهؤلاء المدراء الذين تم تعينهم من قبل الوزير اكرم يرى ان درجاتهم الوظيفية لا تسمح بتقلد المنصب ،يشير التقرير بعد إقالة اكرم التوم استمرت هذه المجموعة حتى تم تعين وكيل للوزارة د/عثمان محمد عبدالرحمن وقام بإقالة هذه المجموعة التابعة للحزب الشيوعي وابدالهم باخرين ولم يمضي الوقت كثيراً صدر مرسوم بتعين هيثم محمد ابراهيم قام بإقالة الذين عينهم الوكيل بعد اكرم التوم وابدالهم بالمدراء الذين كانوا يشغلون المناصب في عهدة اكرم التوم والجدير بالذكر أن الوزير الحالي لا ينتمي للحزب الشيوعي ولكنه تم إحتواءه من قبل هذه المجموعة التي سيطرة على الوزارة بصورة خيالية وكب المدراء الحاليين يم تعينهم منذ حكومة الثورة الدولي ديسمبر المجيدة ومازالو متواجدون يأكلون مال الشعب السوداني دون حق.

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