شاهد بالفيديو.. قالت (كنت انتظر أن ينصفني) الإعلامية “لوشي” تحكي لأول مرة قصة قطع علاقتها الشخصية نهائياً مع “حازم حلمي”





كشفت الإعلامية “لوشي المبارك” لأول مرة قصة قطع علاقتها الشخصية مع زميلها الإعلامي “حازم حلمي”، الذي كانت قد اصطحبته في رحلة فنية إلى اسطنبول.

وقالت “لوشي” في برنامج اعترافات على قناة البلد، بأن حازم حلمي للأسف لم ينصفني في موقف معين، ظلمت فيه، كان يتطلب منه أن يقف بجانبي بحكم اننا في مجتمع ذكوري، وفق ما نقلت (كوش نيوز).



وأضافت “لوشي” بأنها عرفت عن طريق الصدفة تسرب رسائل، ولقد تأذيت من ذلك جداً، وكنت انتظر منه وقفة حقيقية او انصاف، واتصلت به بهذا الخصوص ليعترف بالخطأ كرجل، وما كنت اتمنى أن يكون لي في يوم من الأيام صديق يتعامل معي بهذه الطريقة، مضيفة (البنت سمعة مهما كانت).

الخرطوم: (كوش نيوز)