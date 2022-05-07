شاهد بالفيديو.. أول حفل لـ”رشدي الجلابي” عقب عودته إلى قريته مُحبطاً بلا “توسان”





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم السبت، جانباً من أول حفل لـنجم تيك توك “رشدي الجلابي” عقب عودته إلى قريته مُحبطاً بلا “توسان”.

وعاد نجم تيك توك المؤثر السوداني “رشدي الجلابي” إلى مسقط رأسه بقرية الأسيد، أخيراً بخفي حنين، بعد تأكيداته ومقولته الشهيرة التي سارت بها الركبان (مابرجع مابرجع 10مرات).



ولطالما ردد “رشدي” عدم عودته إلى قريته 10 مرات ما لم يعد ممتطياً سيارة توسان، فإذا آماله تتحطم وتتبخر في الهواء، ويعود راجلاً مُغبر القدمين.

الخرطوم: (كوش نيوز)