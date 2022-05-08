بالفيديو.. النجمة “بلقيس” توثق مشاهد رائعة للخرطوم من شُرفتها وتبدى أولى انطباعاتها عن السودان





وثقت النجمة اليمنية “بلقيس” مشاهد رائعة للخرطوم من شرفتها بمقر إقامتها بفندق كورنثيا، مُبدية أولى انطباعاتها عن السودان.

وقالت “بلقيس” أثناء تصويرها لمشاهد للخرطوم، على الرغم من الامكانيات المتواضعة الموجودة في السودان، والتي لاحظتها من الأمس إلى اليوم، بلد على طبيعته واناس بسطاء على طبيعتهم جداً.



وأضافت: شعب بسيط مُحب للحياة وباحث عن الحرية والتغيير، وحياة أفضل، بلد جميلة إمكانياتها بسيطة، أهلها بسطاء، متحمسة اليوم جداً إلى لقائهم.

وكانت الفنانة اليمنية الأصل، إماراتية الجنسية، بلقيس احمد فتحي، قد وصلت الخرطوم فجر السبت، للاحتفاء مع شعب السودان بعيد الفطر المبارك وموسم الصيف من خلال إحياء حفل عرض (هوت كوتور) عرض الفخامة، من زينب النور، لمصممات النخبة في السودان.

الخرطوم: (كوش نيوز)