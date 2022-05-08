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شاهد بالصور.. الفنانة “هدى عربي” تجري مقارنة بينها وبين النجمتين “داليا البحيري وبلقيس”

2022/05/08
هدى عربي
هدى عربي

أجرت المطربة السودانية الشهيرة “هُدى عربي” مقارنة بينها وبين النجمتين المصرية “داليا البحيري” واليمنية “بلقيس فتحي” في ارتداء الثوب السوداني.

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وقالت “عربي” في منشور لها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: (ثبت بالتجربة انه التوب في بلقيس احلى من داليا البحيري، وفيني انا قصة تانية).

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ونشرت المطربة عربي عدة صور لها بالثوب السوداني، أثناء إحياء حفل بإحدى صالات الخرطوم، وجاءت تعليقات معجبيها (نحن بنشجع المنتج السوداني).

وكانت النجمة المصرية “داليا البحيري” قد ظهرت في عدة صور مرتدية الثوب مع نقش الحناء السودانية، أثناء زيارتها للخرطوم الأسبوع الماضي.
الخرطوم: (كوش نيوز)

2022/05/08