شاهد.. النجمة “بلقيس فتحي” تؤدي فاصل رقص بالثوب السوداني في أول زيارة إلى الخرطوم





عبرت النجمة اليمنية “بلقيس فتحي” عن سعادتها الغامرة وهي ترتدي الثوب السوداني في أول زيارة لها إلى الخرطوم.



وقالت “بلقيس” بأنها مبسوطة وسعيدة جداً لتواجدها بين أهلها وأخواتها وأصدقائها في السودان، وأضافت بأن هذه أول زيارة لها في حياتها إلى السودان، تتمنى أن تقضي فيها وقتاً سعيداً، شاكرة سيدة الاعمال زينب النور، على تقديم الدعوة، بحسب ما نقلت (كوش نيوز).

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وأدت “بلقيس” فاصل غنائي، خلال عرض (هوت كوتور) عرض الفخامة، بفندق كورنثيا في قلب الخرطوم، من زينب النور، لمصممات النخبة في السودان.

الخرطوم: (كوش نيوز)