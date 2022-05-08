صلاح قوش وحمدوك





لم أعتقد أن إشارة عابرة لمن رشح حمدوك ستحظي بالاهتمام..أنا لم أقل أن صلاح رشح حمدوك بالمكتب القيادي للمؤتمر الوطني فهو ليس عضوا به ولا يحضر إحتماعاته ولكن المعلومة التي ذكرتها عرضا أن صلاح هو من رشح حمدوك اولا لنائب رئيس المؤتمر الوطنى فيصل ولرئيس الوزراء معتز وقد رشح د.مضوي أيضا في محاولة لإشراك وجوه مستقلة في حكومة معتز وقد أعتذر الرجلان باسباب ليست سياسية حتى ولو كانت دوافعهما للإعتذار سياسية. أما أميرة الفاضل فقد أوضحت لي شخصيا أنها كانت رسول تبليغ فحسب .هذا ما لزم التنويه له ثم للمحللين الحق في التحليل كما يشاؤون.

أمين حسن عمر

