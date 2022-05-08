شاهد بالصور.. كيف بدت النجمة اليمنية “بلقيس فتحي” بإطلالة ساحرة بالثوب السوداني في حفل كورنثيا





عبرت النجمة اليمنية “بلقيس فتحي” عن سعادتها الغامرة وهي ترتدي الثوب السوداني في أول زيارة لها إلى الخرطوم.

وبدت المطربة الإماراتية من أصل يمني “بلقيس أحمد فتحي” بإطلالة ساحرة بالثوب السوداني في حفل كورنثيا، المصاحب لعرض (هوت كوتور) عرض الفخامة، من زينب النور، لمصممات النخبة في السودان.