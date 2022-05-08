شاهد بالصور.. كيف بدت النجمة اليمنية “بلقيس فتحي” بإطلالة ساحرة بالثوب السوداني في حفل كورنثيا
عبرت النجمة اليمنية “بلقيس فتحي” عن سعادتها الغامرة وهي ترتدي الثوب السوداني في أول زيارة لها إلى الخرطوم.
وبدت المطربة الإماراتية من أصل يمني “بلقيس أحمد فتحي” بإطلالة ساحرة بالثوب السوداني في حفل كورنثيا، المصاحب لعرض (هوت كوتور) عرض الفخامة، من زينب النور، لمصممات النخبة في السودان.
وقالت “بلقيس” في افتتاح حفلها مساء السبت، بأنها مبسوطة وسعيدة جداً لتواجدها بين أهلها وأخواتها وأصدقائها في السودان، وأضافت بأن هذه أول زيارة لها في حياتها إلى السودان، تتمنى أن تقضي فيها وقتاً سعيداً.
وبلقيس هي مغنية ومطربة إماراتية اسمها بالكامل بلقيس أحمد فتحي ولدت في الإمارات عام 1988، والدها يمني والأم إماراتية، عاشت معظم طفولتها في الإمارات تحديداً الشارقة ثم انتقلت للعيش في أبو ظبي مع والدتها وإخوتها. والدها هو الموسيقار اليمني المعروف أحمد فتحي.
الخرطوم: (كوش نيوز)