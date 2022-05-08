سيناريو فولكر وقصة السكران النجض شغلانتو وحكاها حمدوك باستمتاع في مسيد الشيخ الياقوت





سيناريو فولكر

وقصة السكران

النجض شغلانتو

وحكاه حمدوك

باستمتاع في

مسيد الشيخ

الياقوت…….

فى قصيدة الشاعر الموهوب عبد الحليم سر الختم

دارفور.. ودارفور

قل للذى رفع السلاح معاندا

اربا بنفسك أن تكون عميلا .

اتسوم آثار الرجال رخيصة تجرى وتلهث للثرى عجولا

اتخون مصحفها وبرج

آذانها وتخون فيها

الذكر والترتيلا

اتخون خلوتها وحبر دواتها

واورادها ومسيدها

الماهولا.

افزعت ربات الخدور وطفلها وفجعت شيخها

طاعنا وعليلا.

احرقت مرعاها وسوق

حصادها

وسلبت من ديارها

المحصولا

القتل ذنب والقصاص

جزاؤه

فاقبض يديك ولاتكن

هابيلا

والنهب جبن. والدمار حماقة فارجع لرشدك

ولاتكن مخبولا

والصلح عدل والسلام

تماثل فاصدق بفعلك لوصدقت مقولا

قل للذي قصد النزاع

معاندا باليت يجديك

العناد فتيلا طمسوا كيانك

واطعموك سمومهم

بعثوك للفكر الخبيث رسولا

ان كنت تأمل أن تلين

قناتنا

سيدوم حرثك فى المياه طويلا

مهما تكالب أوتجمع

حقدهم

اواشبعوك نيرانهم

تشعيلا

حسبوك ياجيش الكواسر واهنا

ولكنهم وجدوك عزرائيلا.

لقد قامت فى دارفور اعرق الممالك الإسلامية بالسودان

دارفور السلطان السلطنة الخضراء لخضرة الارض ونيالا البحير سادت 500عاما بمرجعية اسلاميه ملأت الأرض عدلا وامنا وامانا وسلاما وتنمية

كانت تحمل المحمل كل عام وتكسو الكعبة الشريفة وتهدى كل حجاج من ضيوف الرحمن مصحفا مكتوبا بخط اليد وتختم رحلة حجيجها المباركة بعد قضاء مناسك الحج والعمره بزيارة المسجد الأقصى اولى القبلتين وثالث الحرمين ويوجد احفاد للسطان على دينار بفلسطين وغزة وكانت تأشيرة دخول الفاشر من لم يكن معه ابن عاشر لايحق له دخول الفاشر

وهذا دفع

إسرائيل لتكثيف تواجدها بدارفور عبر الزراع الاوربى الأمريكي ودعم ورعاية الحركات الدارفورية المسلحة ،و دق اسفين التعايش السلمي بين القبائل الدارفورية وتمزيق الأخوة والعروة الوثقى بين القبائل العربية والزنجية التى وحدها الاسلام واكرمها وتمزيق النسيج الاجتماعي الدارفوري وإثارة العنصرية.

وبعون الله وتوفيقه تمكنت المؤسسة العسكرية والأمنية وقوات الدعم السريع والشرطة وتلاحم اهل دارفور معهم من سحق الحركات المتمردة المسلحة، وبسط هيبة الدولة، وبفضل الله وعونه تحقق فى منبر الدوحة سلام دارفور المشهود دوليا وظلت اتفاقية السلام مفتوحة للجميع ولحق بقطار السلام كثر وووقعت عليه فصائل مسلحة عديده انشقت من حركة العدل والمساواة ومنى اركو مناوى وجنحت للسلم وانخرطت في مسيرة سلام دارفور التى نزلت بردا وسلاما وعمت صبيب رحمات وخير وخدمات فى مجال التعليم والصحة والطرق واحتفل بنهاية أجل السلطة الانتقالية الدارفورية برئاسة الدمنقاوى دكتور تجانى السيسى واختار اهل دارفور الولايات ال 5فى استفتاء شفاف وتحققت التنمية وصنفت الأمم المتحدة السودان بأنه اكثر دول أفريقيا أمانا واعترف الملحق العسكري بالسفارة الأمريكية بالخرطوم باستقرار الأوضاع بدارفور ،واقتنعت الأمم المتحدة مستندة على تقارير مبعوثيها الدوليين الخبراء بعد تدقيق وتمحيص وتحليل ودارسة مستفيضة بان دارفور انتقلت من مرحلة الحرب إلى مرحلة إعادة البناء والتنمية وأصدر بموجب ذلك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2363بسحب نصف قوات اليونميد خلال عشرة أشهر على أن ينسحب النصف الآخر تدريجيا بحيث تخرج البعثة نهائيا فى 29/يونيو 2020

وكرمت الأمم المتحدة اهل السودان بوسام الأمانة والنزاهة

الامر الذى اغضب الزراع الصهيوني الأوروبي الأمريكي ودفعه لإعادة إنتاج مشكة دارفور وتدويلها بعد الفتور الدولى نتجة انتشار الفساد في بعثة اليونميد وتحول الحركات المتمردة المسلحة الدارفورية إلى عصابات نهب وسلب ومافيا للاتجار بالبشر ومرتزقة وعصابات حروب وموت خارج الحدود، فدعمت الدول الغربية حركة العدل والمساواة ووفرت لها الاسلحة المتطورة ودربتها بواسطه شركة أمنية سويدية تحت إشراف مباشر من خبراء الموساد الإسرائيلي

.وتم سحق هذه القوة في معركة قوز دنقو في معركة استمرت 23دقيقة فقط وأصيب المتابعين و المراقبون للشأن الدارفوري وضباط مخابرات السفارات الأجنبية بالخرطوم ودول الجوار الذين كانوا في انتظار الخبر المفرح بالصدمة وخيبة الامل والذهول.

ولكنهم وجدوا ضالتهم فى تغيير ابريل2019العسكرى الذي شاءت اقدار الله أن يتم بسلاسة

وان يدعى كثر البطولات الوهمية ويزعم السفير البريطاني عرفان ومدير برنامج الغذاء العالمي ديفيد بيزلى والمبعوث الاثيوبي و الأمريكي وولدلبات واشرار الاتحاد االافريقى والمنظمة الدولية وازرعهم بالمنطقة بأنهم صناع تغيير ابريل العسكري ٢.١٩م

وافلحوا بدهاء خبيث فى تحويله الى انقلاب عسكري قحتاوى يسارى دكتاتوري دموى بالتهديد و الوعديد وكرباج الجنائية واخرى وعبر وثيقة دستورية تغضب الله وتقصى اهل السودان وتمهد لخروج المؤسسة العسكرية من المشهد السوداني وتطوئ صفحته الى الابد كما ذكر ل( السي إن .إن) القيادى الشيوعى صديق يوسف المتنفذ بالحرية والتغيير وصنعوا نظام قحت و حكومته ولجنة تمكينهم بمواصفات مخابراتية ومزقوا دستور 2005 المحكم الصياغة الذى صاغة فطاحلة خبراء القانون الدستوري بمرجعية اسلامية ويوفر كل مايحتاج له المواطن من حرية وعدالة ومساواة ووافقت عليه معظم القوة السياسية وكان دستورا لاتفاقية نيفاشا وحكومتها وأجريت وفقه الانتخابات التى اختار فيها اهل الجنوب الانفصال.

ونفذ العميل البريطاني حمدوك وموظفي مكتبه ومستشاريه وحكومته ولجنة تمكينهم السياسية اليسارية الإرهابية دورهم الوظيفى التدميري الشامل المرسوم لهم فاسقطوا الاخلاق واثاروا الكراهية والنعرات العنصرية والإثنية وزرعوا الغبن الاجتماعي وصنعوا الفوضى ووطنوا قانون الغاب والجور والظلم والسلب والنهب واهانوا واذلوا واستحقروا واستحمروا الشعب السوداني وابادوه بدم بارد وعلقوا اعناقه في مقاصل البنك الدولي.

ونجح عرفان وبيزلى مندوبا الاتحاد الأوروبي الأمريكي الصهيوني في اعداد واخراح اتفاق جوبا ومساراته الكارثية ..وترتيباته الأمنية المستهدفة لتفكيك وتسريح للقوات المسلحة السودانية صمام أمان السودان والاقليم واستبدالها بالمليشيات المسلحة والشركات الأمنية الاجنبية

حتى يتسنى لهم إقامة السودان الجديد العنصرى الفوضوى الذي يحمل عوامل فنائه بداخله سرقا ونهبا وسلبا وسحلا واغتصابا وقتلا واستنساخ في الخرطوم ومدنى ومدن السودان وربوعه بالكربون نموزج اثنين الخرطوم الاسود الذي اعقب موت قرنق بطائرة رئاسية يوغندية و مجازر ابى كرشولا التى ارتكبتها الجبهة الثورية بقيادة الحلو على مراى ومسمع الأمم المتحدة ومنظماتها التى فضحها صمتها المريب حتى عن الكلام المباح ، واعادة انتاج نسخة بريمر العراق فى السودان وصناعة نمازج حفتر في كردفان وكردفان والمنطقتين و مجازر سيربنسته وافريقيا الاوسطى والكنغو من الجنينة إلى بورسودان. ومن الليرى الى حلفا ومن الكرمك الى كرب التوم للسيطر على موارد وثروات السودان المعدنية فى باطن الارض وخارجه و مياه السودان وخزانى الرصيرص وسنار وستيت ومشروع الجزيرة والرهد والنيل الأبيض وكردفان الكبرى وابيى وبترول هجليج والفولة وفق

اتفاق جوبا

واجندته المنشورة

في الاسافير

1/ البند ٨ من الاتفاق ينص على إنشاء اقليميين لهم نظام حكم زاتي (النيل الأزرق __وجنوب كردفان) مايسمى بالمنطقتين. وأن تقوم قوات الحركات المسلحة (الكفاح المسلح) باستلام المهام الدفاعية والامنية كاملة بمناطقهم. مع العلم ان هذه الحركات هي أصلا في أضعف حالتها منذ حكم الإنقاذ…. يعني مالم تستطيع أن تحققه الحركات بالسلاح تم تسليمها له بالمجان بهذا الفورمان الذي سطر بعناية فائقة من الصهيونية والماسونية والاستخبارات العربية الخليجية. يضاف إلى ذلك ومن حق المنطقتين أن تشرع قوانين خاصة بها تسند عمل تلك القوات استنادا على قانون 1973ولها حق التشريع الخاص بهم في إدارة الإقليم خلاف لما جاء في القوانين السودانية الشى الذي يسمح لها أن تعمل بقوانين لاتسند على التشريع السوداني الذي يجعل الاسلام هو الدين الاساس والتشريعات تسند على أحكامه ولها الحق في إنشاء معاهد لتدريس اللهجات المحلية الخاصة بالمنطقتين واعتمادها كلغات أساسية والهدف واضح محاربة اللغه العربيه والاسلام مع العلم أن جميع السكان يتحدثون اللغة العربية اى كانت طريقه مخارجها عندهم وعدد كبير منهم يدين بالإسلام ونص البند2/ ٨-٩على أحقية سكان المنطقتين إعادة كتابة تاريخ السودان والغرض واضح أن يكتبوا فى تاريخهم الجديد المد الإسلامي تغول على الأديان المحلية والعنصر العربي مجرد غزاه…

التعايشى عضو السيادى القحتاوى اليسارى المحلول والهائم عشقا فى اتفاق جوبا

فى فيديو منتشر صورة وصوت لايتجمل ولايكذب

يقول :الثقافة العربية والإسلامية فيها كثير من المفاهيم تنطوى على استحقار النوع والجنس..

زج التعايشى بالوسط والجزيرة فى مفاوضات الحرب والسلم بجوبا وتبنى كيان الكنابى العنصرى والغاء حكومة قحت قانون مشروع الجزيرة 2005واستيداله بقانون استعماري ينزع اراضي وحواشات مزارعى مشروع الجزيرة الم يهدف لنقل فتنة دارفور الى الشرق والشمال و الوسط و جزيرة الذاكرين وتصديق ودحمدوك الكنائس في الجزيرة عقب اجتماع عرمان ومحمد يوسف احمد المصطفى وعقار مع بيزلى باديس الذي اشترط فيه بيزلى ذلك حتى يقدم الدعم الكنسى الصهيوني لعرمان وزمرته ونشرت مخرجات الاجتماع بالتفاصيل فى الاسافير، ونهج الشيوعى محمد طه مدير جامعة الجزيرة الذي الغى مطلوبات الجامعة وادارة الجودة و معهد اسلام المعرفة بجامعة الجزيرة وفصل عشرات البروفات والكفاءات العلمية الوطنية المؤسسة لجامعة الجزيرة وتوقيع وزير عدل قحت على اتفاقية إبراهام، وتوقيع الحلو وحمدوك باديس ابابا على مسودة بيزلى العلمانية الاباحيه الالحادية التى نشرتها السفارة البريطانية ووصف عرفان مهندس مائدة جوبا التوقيع باتفاق الشجعان وقال عنه الفريق كباشى عطاء من لايملك لمن لايستحق

ماتقدم الم يدفع الحلو بان يصرح بان الجنوب الجديد بدأ يتشكل وهدى صراصر ابنة محمد يوسف احمد المصطفى تغرد فى فديو امام فيلة جميلة وحديقة انيقة

سودان قديم يتحطم

سودان جديد يتقدم

مبروك للجيش الشعبي

ولجيش الشعبى برافو بنموت في العلمانية

Spla

ويييييى

علمانية ويييى

الحلو ويييى

حمدوك وييييى.؟

لو نشر ديوان الحكم الاتحادى نسبة مشاركة دارفور في السلطة مركزيا وولائيا وتوزيع الثروة نجد أن دارفور تحصلت فى عهد الإنقاذ على نسبة 50%وان الوسط والجزيرة وشرق السودان ظلما كثيرا و هى المناطق المهمشة حقيقة فى عهد الإنقاذ وليس دارفور والمنطقتين كما يزعم قادة نظام قحت اليسارى العلماني وزارعه العسكري وهذا يفرض سؤال مشروع

الزج بالوسط والشرق والشمال فى مسارات مفاوضات جوبا الم يكن الهدف منه إقامة مستعمرات بريطانية اوروبيه امريكية صهيونية في الوسط والشرق والشمال تحت ادارات اماراتيه جنوبية إثيوبية ارترية مصرية ؟

امابخصوص ماجاء في الاتفاق والخاص بإقليم دارفور والمنشور في الميديا نص على تسليم الإقليم إلى الحركات المسلحة تقريبا. وتكون حماية الإقليم من قوة مكونة من ٢٠ الف جندي نصف هذه القوة من الحركات المسلحة والأخرى قوة مشتركة من الجيش والدعم السريع والقوات الأخرى. يعني الغلبة للحركات وهي التي سوف تقوم بالسيطرة الكاملة على الإقليم في فترة ليست بالطويلة،، وتكون هي الحاكمة إذا وضعنا في الاعتبار مأسوف يأتي ذكره لاحقا والخاص بتمويل القوات وحقها في التشريع والطامة الكبرى ماجاء في الاتفاق بخصوص دمج القوات واستيعاب الحركات المسلحة في الجيش السوداني نص الاتفاق أن يكون الاستيعاب للحركات المسلحة في الجيش عن طريق الكتائب والالوية،،، وليس الأفراد،، وهذا يعني من حق الحركات أن تحتفظ بقواتها بكامل تسليحها داخل منظومة القوات المسلحة وليس مثل ماكنا نعتقد أن يتم تسريح منسوبيها واستيعابهم في الجيش كما حدث في اتفاقية نيفاشا وسلام دارفور وسلام الشرق وهذا يرسم عدة استفهامات أسئلة تحتاج لإجابة مقنعة

لماذا لم تتخذ الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق سلام جوبا مخرجات اتفاقية الدوحة وترتيباتها الأمنية التى كمرجعية لانفاذ سلام جوبا ؟ولماذا لم تتخذ الجبهة الثورية والحركة الشعبية مخرجات اتفاقية نيفاشا و بروتوكولات المنطقتين وابيى مرجعية لانفاذ الترتيبات الأمنية ؟ قادة الحركات المسلحة والجبهة الثورية والحركة الشعبية الموقعين على اتفاق سلام جوبا هل نزعوا جلباب الخارج المتآمر الداعم لهم وسفاراته ومخابراته وازرعهم بالمنطقة الذين أصابتهم نهاية معركة قوز دنقوا بخيبة الأمل و الصدمة والذهول وتحرروا من الإرادة الخارجية وعظموا الارادة والوطنية ؟ وهل نزعوا ثوب الزراع الأوروبي الأمريكي الصهيوني الذي اجج الصراع في المنطقتين ودارفور ودق اسفين التعايشى السلمى بين القبائل العربية والإفريقية من احل تنفيذ مصالحه و مخططاته الشريرة على حطامها و أشلاء اهلها؟ تفجر الأوضاع في دارفور والمنطقتين في عهد نظام قحت اليسارى العلماني الماسوني وزراعة العسكري وحكومته الاولى والثانيه

وعهد المارشال منى اركو مناوى حاكم اقليم دارفور واللواء خميس والى غرب دارفور والهادي ادريس القيادى بالجبهة الثورية و عضو السيادى المسؤولون في حكومة سلام جوبا و عن الأمن فى دارفور تصريحاتهم عقب أحداث كرينك والجنينة وهجومهم على أنفسهم وحكومتهم متزامنا مع استباحت السفارات الغربية للخرطوم وغطرسة فولكر وعربدة السفير البريطاني وتقليعات ولدلبات و التصعيد الغربى الصهيوني المتورط أخلاقيا في تاجيج الصراع بدارفور والمنطقنين في عهد الإنقاذ ورسم الاحداث في عهد صنيعته النظام القحتاوي اليسارى وزراعة العسكري الم يؤكد بان الزراع الصهيوني الأوروبي الأمريكى صنع اتفاق سلام جوبا لاعادة إنتاج قضية دارفور والمنطقتين واستنساخ نسخة ليبيا في دارفور والمنطقتين ونمازج حفتر فيها وتحويلها إلى مستعمرات فرنسية أوربية امريكيه صهيونية في حضرة متخصص الفوضى وخبير تنشيط تكنولوجيا الإرهاب الألماني فولكر تحت الوصاية الدولية وإبادة اهلها ونهب ثرواتها المعدنية …؟ كسرة:رئيسهيئةالأركان

القوات المسلحة ستظل عصية علي مكر الماكرين وكيد الكائدين حتي وإن عقها بعض أبناء الوطن وأستعانوا عليها بالأجنبي وأستجلبو لذلك القوانيين من وراء البحار..

المركز الإعلامي العسكري 16 ديسمبر 2020م

الجيش في بيان مقتضب يصرح بان هنالك عمل إستخباراتي كبير يجري الأن في المنطقة وان جهات نافذة داخل الحكومه تلعب دور العمالة لصالح جهات خارجية.

سعادة الفريق اول البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد الاعلى للقوات المسلحة السودانية فى منصة المخابرات العامة ادلى باعترافات خطييرة عن اختراق الأمن القومي السوداني والسيادة الوطنية وقال بالحرف الواحد فى فيديو منتشر بكثافة على منصات التواصل الاجتماعي صورة وصوت لايتجمل ولايكذب اشعل الاسافير ومازال يشعلها ويحكم سيطرته الكاملة على الميديا ومنصة الرأى العام ويحتل ارض وسماء المشهد السياسي والامنى والعسكري السوداني والاقليمى

‘ إن بعض السياسيين يملكون الاجانب معلومات تهدد كيان الوطن ويسعون من خلال تلك المعلومات لتحقيق مصلحة شخصية …. بيان الجيش واعترافات البرهان الجهبرة

الم تعتبر اخطر حديث أمنى وعسكرى وسياسي سودانى وامر جلل وخطيير وصادم ؟

لماذا لم يطالب نظام قحت اليسارى المحلول وحكومته المعزولة ولجنة تمكينهم المجمدة بعقد جلسة استثنائية طارئة فوق العادة لمجلس الوزراء والسيادة والأمن والدفاع الوطني بالاكاديمية العليا للدراسات الأمنية والإستراتيجية بسوبا واعلان الاعتكاف بها لمناقشة اتهامات الجيش للجهات النافذة داخل الحكومة القحتاوية اليسارية بالعمالة واعترافات البرهان الخطييرة بتخابر بعض السياسيين مع الاجانب والسفارات والمنظمات؟

اجتماع مجلس وزراء قحت الانصرافى آنذاك وموافقته على ميثاق روما والمحكمة الجنائية التى هشمتها الولايات المتحدة الأمريكية وكتمت انفاس أعضائها وشيعتها الى مزبلة التاريخ ..واعلان حمدوك عن تشظئ المؤسسة العسكرية والامنية وتغيير إدارات جهاز المخابرات العامة وجلسته الغير منظور مثيلها مع الناشطة عائشة حمد مستشارته للنوع ..التى تدعو مخرجاتها للسخرية والقرف واعادت إلى منصة الرأى العام فيلم وئام شوقى.. ومجموعة

لا لقهر النساء وتغريدة امل هبانى وجاهلية مفرح وهوس علمانيته التى كادت أن تفتك به و تلحقه امات طه فى أحد ديار الصوفية….و شكر حمدوك فى مؤتمر باريس لمنظمة قوس قزح التى أعلنت استعدادها لتدريب واستيعاب شباب وشابات السودان من عمر11/20والتى ستغذو السودان بجيوش من المثليين والسحاقيات والشواذ جنسيا واللوط بعد تخرجهم من ماخور الخنا والرزيلة والانحراف والشذوذ الجنسي،

وتحول موظفي مكتب حمدوك ومستشاريه و القحاتة اليساريين ولجان مقاومتهم وقطيعهم الى منصة للالمانى فولكر عشما في عودتهم إلى السلطة عبر فرس رهانه

الم يؤكد فساد و عمالة وخيانة نظام قحت اليسارى العلماني الماسوني وزراعة العسكري وحكومته ولجنة تمكينه السياسية ويجسد في سيناريو فولكر و شخص حمدوك قصة السكران النجض شغلانتو والتى حكاها حمدوك باستمتاع في زيارته لمسيد الشيخ الياقوت ؟ والم يؤكد بان حمدوك قاد بانفاس شيطانية وغباء ساذج قيادات نظامه القحتاوى اليسارى وحكومته ولجنة تمكينهم الى السقوط التاريخي ..والاصطدام… المروع الفظيع والعبور الى ساحات العدالة الذين سيمثلون باذن الله تعالى أمام القضاء السوداني بتهم الفساد وخيانة الأمانة والجرائم الموجهة ضد الدولة السودانية التى وفرورا مطلوباتها عاجلا ام اجلا شاءوا ام أبوا و لن يعصمهم دفاع الفريق ياسر العطا ودعم وتضامن الألماني فولكر ومبادرته والاستهبال الاستعماري السياسى ولا اى كائن من كان ليقرر القضاء السوداني فى أمرهم بالقانون الرادع الذى لايستثنى أحد ويتوافق مع عدالة السماء التى لاتظلم احد أما بالذهاب إلى المقاصل أو السجون ليكونوا عظة للحكام العملاء الفاسدين وعبرة لخونة الاوطان و الطغاة المستعمرين وآية في آفاق القرن 21تؤكد استحالة نجاح الألماني سيناريو الألماني فولكر فى إسقاط الاخلاق والدولة السودانية والحاق السودان بالعراق وسوريا واليمن وليبيا والكنغو وتحويله إلى حطام والسودانيين الى أشلاء واتخاذه منصة لعودة الاستعمار الأوروبي الأمريكي الصهيوني الى السودان والقاره السمراء؟؟؟

* متداول