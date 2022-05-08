بالفيديو.. الإعلامية السودانية تسابيح مبارك تكشف عن وجهتها الجديدة





أعلنت الإعلامية السودانية تسابيح مبارك خلال تقديمها آخر نشرة إخبارية على الحدث، انتهاء عملها بالقناة، مودعة جمهورها على أمل اللقاء بهم في مساحة إعلامية أخرى.

وعلقت الإعلامية السودانية على المقطع : “كانت هذه آخر ساعاتي الإخبارية بعد سنوات أربع على هذه الشاشة التي كانت حدثاً في حياتي وغيرت في ما غيرت رفقة زملاء سعدت وتشرفت بالعمل معهم”.

من ناحية أخرى، كشفت تسابيح عن وجهتها الجديدة حيث نشرت صورة لها مع شعار قناة سكاي نيوز عربية وعلقت عليها بالقول: “رحلة مهنية جديدة سأبدأها عبر مؤسسة إعلامية انتزعت مساحتها في فضاء الإعلام، هي خطوة أسأل الله فيها التوفيق والسداد، شكراً لكم جميعاً لمحبتكم ودعمكم وقريباً ألقاكم على شاشة سكاي نيوز فكونوا على الموعد”.

وكانت تسابيح قد التحقت بمجموعة MBC قبل 13 عامًا كمراسلة ميدانية بمكتب Mbc في الخرطوم وبعدها تدرجت في المهام الوظيفية حتى انتهى بها المطاف مقدمة لنشرة الأخبار على قناة الحدث قبل 4 سنوات من انتقالها إلى سكاي نيوز عربية.

(في وداع الحدث)

كانت هذه آخر ساعاتي الإخبارية بعد سنوات أربع على هذه الشاشة التي كانت حدثاً في حياتي وغيرت في ما غيرت رفقة زملاء سعدت وتشرفت بالعمل معهم🙏🌹 ممتنة للجميع وشكراً للجميع وتمنياتي للجميع بالتوفيق

وشكراً للحدث 🌹#السودان #الحدث pic.twitter.com/xi262dYYTp — تسابيح مبارك (@TsabihAli) May 6, 2022

صحيفة المرصد