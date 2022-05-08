التريند الاقوي.. ما حقيقة ارتباط أبو هشيمة بـ الفنانة مي عز الدين بعد انفصاله عن ياسمين صبري





حالة من الجدل شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي مجددًا على خلفية انتشار أخبار تزعم خطوبة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة من الفنانة مي عز الدين وهو ما انتشر بشكل واسع خلال الساعات الماضية.

جاء ذلك بعدما نشرت الناقدة الفنية المصرية ماجدة خيرالله، منشورًا عبر حسابها على “فيسبوك”، تعلن فيه الأمر بشكل ساخر، وتطالب مي عز الدين بالحصول على 500 مليون جنيه من رجل الأعمال كي تتمكن من تأمين مستقبلها في العامين، خاصة وأن الأمر لن يستمر لأكثر من ذلك.

وفي حقيقة الأمر تبين أن الحساب الخاص بماجدة خير الله تعرض للاختراق وفقدت السيطرة عليه بشكل كامل، نافية أن تكون هي من قامت بنشر الخبر الخاص بخطوبة أبوهشيمة ومي عز الدين، بحسب القاهرة 24.

وقد كتب مخترق حساب ماجدة خيرالله في المنشور المثير للجدل عبر صفحة الناقدة: أحمد أبو هشيمة يخطب مي عز الدين، ألف مبروك يا حبيبتي، اشترطي على الأقل 500 مليون جنيه في سنتين، لتأمين مستقبلك يا روحي، ونصيحة لأي بنت أما تتجوزي، اتجوزي اللي بيشرب قهوه وعنده عروق ومعضل.

صحيفة المرصد