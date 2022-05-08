بالصورة.. تهيّأ للخطر ورفض التذكرة.. أفغاني يبدأ رحلته للسعودية بدراجة طلباً للحج





بدأ رجل أفغاني رحلة طويلة ومرهقة لأداء فريضة حج هذا العام؛ وذلك عبر السفر من أفغانستان إلى السعودية باستخدام دراجة هوائية.

وقال نور أحمد، في حديث لصحيفة “تربيون” الباكستانية إنه قرر منذ مدة السفر إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج باستخدام دراجته الهوائية رغم توفر الإمكانيات المالية اللازمة لديه.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة الأفغانية عرضت عليه تذكرة سفر إلى السعودية، لكنه فضّل السفر بالدراجة بمفرده، موضحةً أنه حصل على التأشيرات اللازمة منها تأشيرات الدول التي سيمر عليها، ومنها إيران والعراق.

وذكر “نور” أنه يعلم جيداً الصعوبات والمخاطر التي سيواجهها في طريقه كالجبال الوعرة والوديان والتقلبات الجوية والأمطار، وقد يواجه بعض الحيوانات الخطرة في طريقه، إلا أنه مستعد لجميع الاحتمالات.

صحيفة سبق