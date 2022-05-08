توقيف أخطر معتادي الاجرام بقتل مواطن بمنطقة الشنقيطي بأمدرمان





تمكن فريق ميداني متخصص من شعبة العمليات الفيدرالية كرري من توقيف أخطر معتادي الاجرام المدعو (م) وتدوين بلاغ ضده بالرقم (1076) تحت المادة (130) ق ج والخاص بوقوع جريمة قتل بسوق الشنقيطي. وبالعودة لتفاصيل البلاغ تفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) بورود بلاغ لقسم شرطة المهدية بالرقم المذكور أعلاه يفيد فيه الشاكي بأن ابن اخته قد وجد مطعوناً وملقى على قارعة الطريق بسوق الشنقيطي وعند اسعافه لمستشفى أم درمان توفي في الطريق. وبعد توقيع الكشف عليه أبلغهم الطبيب بأنه قد توفي منذ نصف ساعة. وبموجب ذلك تم التحري مع الشاكي حول الوقائع وتمت زيارة مكان الحادث بواسطة الضابط المناوب وفريق المباحث ومسرح الحادث و أخذ أقوال شهود العيان وتم التحرك لمستشفى أم درمان لاكمال الاجراءات الفنية وتم تصوير الجثمان وتسليمه للمشرحة لمعرفة أسباب الوفاة. وفور وصول المعلومات للشعبة تحرك فريق بقيادة ضابط بصحبة قوة لضبط الجاني الذي أخفى نفسه للحيلولة دون إلقاء القبض عليه بعد ارتكابه للجريمة خاصة أن الجاني والمجنى عليه من معتادي الاجرام وسبق أن تم القبض عليهما حيث استطاع الفريق تحديد مكان المتهم بدقة ومن خلال خطة محكمة ونوعية للايقاع به تم تطويق الموقع الذي يوجد فيه وإلقاء القبض.

يذكر انه وفي اثناء القبض عليه قاوم المتهم القوة واستطاع اصابة أحد الأفراد واصيب الجاني وتم اسعافه للمستشفى وان حالته الصحية مستقرة تماما وتم اكمال جميع الاجراءات القانونية اللازمة وعند اخضاعه للتحقيق أقر المتهم بارتكابه للجريمة وتم احضار أداة الجريمة وبذلك تم اسدال الستار على هذا البلاغ.

الخرطوم – سوزان خيرالسيد

صحيفة الحراك السياسي