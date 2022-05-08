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شاهد بالفيديو: قلد فضيل وحصد الآلاف الإعجابات.. سعودي يتغزل في الشعب السوداني ويبدي الإعجاب بأرضيه
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لشاب سعودي حاول تقليد الممثل عبدالله عبدالسلام الشهير “بفضيل” في إحدى المقاطع التي أجادها .
وبحسب متابعات محررة (كوش نيوز ) فقد تغزل السعودي في الشعب السوداني وأراضيه بعدما قلد فضيل بطريقة حصدت الآف الإعجابات مما جعل رواد مواقع التواصل يعلقون ” شخصية فضيل من أميز الشخصيات لذلك استطاع الوصول إلى الشعوب الأخرى نسبة لبساطته في تقديم المحتوى الذي يقدمه”.
الخرطوم:(كوش نيوز)