بالفيديو.. رئيس دولة يصف نفسه بالحمار ويثير سخرية متابعيه





وصف رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان ، نفسه بالـ ” حمار ” في مقطع فيديو أثار ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

وقال عمران في الفيديو المتداول، “لقد كنت موضع ترحيب كبير في المملكة المتحدة، لكنني لم أعتبرها أبدا موطنا لي”.

وتابع عمران خان: “كنت دائما باكستانيا أولا، لا يتحول الحمار إلى حمار وحشي إذا رسمت عليه خطوطا، ويظل كما هو حمارا”.

وعلق المتابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي على الفيديو ، بسخرية مٌشيرين إلى أن ” عمران دون أن يدرك قارن نفسه بالحمار” .

صحيفة البيان