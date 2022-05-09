شاهد بالفيديو.. (توارت من استعانت بها عن الأنظار) في موقف مثير للدهشة سيدة سودانية تفقد هاتفها بسبب التقاط صورة مع النجمة “بلقيس”





في موقف مثير للدهشة، فقدت سيدة سودانية كبيرة في السِن، هاتفها النقال، بفندق كورنثيا بالخرطوم، بسبب التقاط صورة مع النجمة الإماراتية “بلقيس”، بعد أن اختفت من استعانت بها لالتقاط الصورة عن الأنظار، وفق ما نقلت (كوش نيوز).

ووثق مقطع فيديو متداول، على منصات التواصل، السيدة وقد أعطت هاتفها لأخرى مجهولة لالتقاط صورة لها مع المطربة بلقيس إلا أنها توارت بسرعة عن الأنظار.



وأظهر المقطع دهشة السيدة الضحية، بعد أن تهيأت لإلتقاط الصورة وهي تسأل مضطربة عن هاتفها قائلة: (ماعارفه تلفوني مشى وين ياجماعها الاديتها تصورني منو، تلفوني يا جماعة، سجمي تلفوني)، بينما يبدو عدم اكتراث النجمة بلقيس بما حدث، منهمكة في الرقص، دون ابداء أي ردة فعل.

الخرطوم: (كوش نيوز)