ناشر فيديو السعودي التائه: رد فعل السعوديين صدمني





تداولت مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع في الساعات الماضية، مقطعاً مصوراً لشاب سعودي فقد كافة أوراقه الرسمية وأمواله في المغرب، قبل أن تعثر عليه السفارة السعودية في الرباط والتواصل معه لإعادته إلى المملكة.

ونقل موقع “العربية.نت” عن المغربي سيمون الزايدي الذي ساهم في نشر فيديو السعودي التائه قوله أنه “شعر بالألم والوجع لحالة فهد” ما حثه على التفكير بمساعدته.

وأضاف أنه قرر نشر المقطع على منصة تويتر لكي يصل إلى أكبر عدد ممكن من الناس، لمعرفته السابقة بأن أهل الخليج يستخدمون هذه المنصة أكثر.

وقال إن “كمية التجاوب والحب الذي عبر عنه السعوديون تجاهه صدمته”، مشيراً إلى أن ذلك “أثبت أنهم فعلا يد واحدة ولا يفرطون بأهلهم”، مؤكداً أن سفارة السعودية تفاعلت كذلك بشكل سريع جداً.

كما أشار إلى أن خال الشاب السعودي تواصل معه عبر تويتر، إذ كان مصدوماً لعدم علمه بحالته، لافتاً إلى أن الخال أكد معاناة فهد من اضطرابات نفسية.

أكد أنه تلقى دعوات عديدة لزيارة السعودية، وهناك من اقترح عليه للمجيء لأداء العمرة والحج.

صحيفة البيان