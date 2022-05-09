اسحق احمد فضل الله: أيام اليأس (٢)





والأخبار شظايا حتى لا تفهم ..

ومن شظايا الأخبار / و عن إبتلاع السودان/ بعضهم يُقدِّم إحصائية مخيفة عن تشاديين و إريتريين في مذبحة الكرينك …

و أنت / في بحثك عن النجاة من البئر /تقرأ و تعرف و تفهم … ثم أنت تسأل بعد المعرفة

: : – هل تبدل شيء بعد المعرفة هذه ..

و الإجابة هي

.. لا ..

إذن … ؟؟؟

……….

و أنت في بحثك عن المخرج تجد القول الذي يقول

: : حوار …

و أنت تشعر ببعض الأمل … لتجد أن الكلمة هذه تقولها كل جهة و ما تريده منها هو كسب الوقت

كسب الوقت حتى تجد طريقة تمحو بها الآخرين من الوجود

و أنت في بحثك تجد أن الصراع هو البحث عن السلطة المنفردة و المال المنفرد و الأرض منفردة و .. و ..

و تظن أن حصول جهة حتى على هذا يوقف الصراع ..

و إعتقادك هذا في ذاته خدعة

فأنت تظن أن الأمر هو أمر سلطة

بينما الأمر هو أمر ما يريده هو ….. الإبادة

فالجهة التي تصنع الصراع و التي تعرف أنك سوف تصل إلى هذا الحل … الجهة تلك تُدبر ما لا يمكن التفاهم معه

الجهة تلك تدير الصراع بحيث يصبح … عنصرياً …

و العنصرية سرطان لا شفاء منه ..

و الكرينك خطوة أولى …

خطوة أولى في إطلاق العنصرية

و خطوة أولى في الأسلوب

فالحادثة هناك كانت هي

إثنان يُقتلان … ( من قتلهما … و لماذا )

ثم ؟

ثم وفد من أهل القتلى يزور السلطة يطلب التحقيق ..

ثم

ثم كمين للوفد و مقتل عدد آخر ..

عندها ؟

عندها ما هو محتوم أهل القتلى يهاجمون …

عندها ؟؟

عندها جهة ثالثة تقتل بكثافة …

و لعلنا تنبأنا بالأسلوب هذا في إشعال القتال قبل حادثة الجنينة بفترة ..

الجهة التي تُدبِّر الإبادة تصنع هذا و أنت في قاع البئر تبحث عن مخرج

……..

و من يلقي بالسودان في البئر

و يلقي بالسلطة في العجز

و يلقي بالأحزاب و الحركات في مستنقع بيع السودان

و يلقي بالمواطن في اليأس ..

يستخدم ألف أسلوب

و منها تزييف الأخبار

فهناك الآن زيارات مناوي لإريتريا

و زيارات مخابرات أفورقي لتشاد

و لقاءات مع قيادات سودانية تتميز بتاريخ طويل من البيع

و سلسلة من الأخبار و تدويرها بحيث تنتج الجملة التي يمر بها المواطن في صرخته

: : علمنا … عرفنا … فهمنا …. فما هو الحل

ثم لا حل

و لا حل هي الجملة التي تصنع السلاح … ( و هذا له حديث آخر. )

.

…

ثم صناعة ما لا يمكن تجاوزه

فالأخبار بعض ما فيها هو

دولة تقوم بتزييف تريليونات الجنيهات السودانية …. بحيث يفقد الجنيه كل قيمة …

و الأخبار بعض ما فيها هو

إدارة الجريمة من دولة معينة …

و القادم هو ضرب السماد

و ضرب السماد يعني ضرب الطعام للإنسان و الماشية

عندها لا قمح … لا لحوم … لا لبن … لا صادر، … لا … لا … لا حياة ..

……….

و الخطة لا تنسى باباً …

ففي الأيام الماضية الحملة ما يجمعها هو أنها حملة تستهدف كل من يعرفون ما يجري

و الذين يستطيعون أيقاف الخراب

و منهم أبوهاجة ..

و أبوهاجة هو مستشار البرهان و الخبير الإعلامي المميز …

الخطة تطلب/ بكل ذوق / نقله إلى إحدى سفاراتنا البعيدة …

و … و

و الخطة … خطة صناعة اليأس تنسى أن أخطر المقاتلين هو المقاتل المحاصر … مثل السوداني الآن

و السوداني الآن ما يصل إليه هو ..

أنه لا حل و لا نجاة من الخراب إلا بشيء واحد …. واحد …. واحد

و هو …. تطبيق عنيف قوي صارم لقانون الطوارئ

فمن يدافع عن ( حلقومه ) أي شيء يخشاه ؟؟؟؟؟

إسحق أحمد فضل الله

#آخر_الليل

الأثنين /٩/مايو/٢٠٢٢