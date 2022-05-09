شاهد بالفيديو.. المطربة “هدى عربي” تقدم دعوة لرجلين ظهرا بمقطع فيديو متداول تفاعلا مع وصلة غنائية بصوتها





بادرت المطربة “هدى عربي” بتقديم دعوة لحضور حفلها بالجراند هوتيل، لرجلين ظهرا بمقطع فيديو متداول تفاعلا مع وصلة غنائية من أغاني الحقيبة بصوتها، وفق ما نقلت (كوش نيوز).

وكتبت “عربي” العمق الشعبي مابيحتاج وصايا، سعدت ايما سعادة بهذا الفيديو الذي يظهر تفاعل هذان الرجلان مع الاغنية التي كنت ارددها.



وتكريما لهما فانني اقدم لهما دعوة حضور حفل رتينة القادم بفندق القراند مع تكفلي التام بتجهيز التذاكر والاستضافة لكليهما، وأضافت: ارجو ايصالي بهما، لو ضاع الحب في القاع الدنيا راح تتقرقر جب.

الخرطوم: (كوش نيوز)