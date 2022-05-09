الفنانة “بلقيس فتحي” تخطف الأنظار في رحلة طيران بدر





خطفت الفنانة اليمنية الأصل والإماراتية الجنسية “بلقيس فتحي” الأضواء في رحلة شركة بدر للطيران التي توجهت من الخرطوم إلى دبي.

وأحيت الفنانة الخليجية حفل بفندق كورنثيا بالخرطوم وسط حضور كبير من معجبيها الذين أشادوا بارتدائها الثوب السوداني الشهير وترديدها عدد من الأغاني لفنانين سودانيين.

وحرص طاقم بدر بالمطار على الاحتفاء بالفنانة الشابة التي أبدت ارتياحها للتعامل الراقي ومستوي الضيافة، و التقطت مع عدد من المضيفات الارضيات لبدر بمطار الخرطوم صور تذكارية حرصت على نشرها بوسائط التواصل الإجتماعي.

والجدير بالذكر أن الممثلة المصرية “داليا البحيري” حضرت إلى السودان من القاهرة أيضا على متن طيران بدر.

ورغم التقلبات التي يواجهها الإقتصاد السوداني منذ عهد النظام البائد وعقب إنقلاب ٢٥ أكتوبر إلا أن شركات الطيران السودانية أبرزها سودانير، بدر وتاركو ظلت تكافح من أجل التطور وتقديم خدمات جيدة للمسافرين وسط ظروف يصفها خبراء بالشائكة.

الخرطوم:طيران بلدنا