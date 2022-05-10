شاهد بالفيديو.. الفنانة بلقيس تفجرها داوية وتسعد متابعيها بالسودان: (شوفوا لي عريس سوداني وسأضع له الحناء)





فجرت الفنانة الإماراتية ذات الأصول اليمنية (بلقيس فتحي) مفاجأة سارة لمتابعيها في السودان الذي زارته مؤخراً لإحياء حفل بالعاصمة الخرطوم.

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد قالت “بلقيس” خلال مقابلة إذاعية، في اجابة على سؤال حول رغبتها في النقش بالحناء السودانية: (والله أنا ودي اتحنن، لكن للأسف مربوطة بجداول تصوير، وأشياء أخرى لمجلات لاتستدعي وجود حناء على يدي).

وأضافت: (والله أنا أحب الحناء ولكن للأسف ما أقدر احطها بسبب هذه الظروف)، وعندما مازحتها المذيعة لو عرستي سوداني لازم تحطي الحنة أجابت (خلاص شوفي لي عريس سوداني وأنا بحطها).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين