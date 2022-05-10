شاهد بالصور.. المطربة السودانية عشة الجبل تدخل في صراع شرس مع الفنانتين بلقيس وداليا البحيري لهذا السبب(!!!) وجمهورها: (ندعم الانتاج الوطني وفخر الصناعة السودانية)





نشر جمهور ومتابعي الفنانة السودانية المثيرة للجدل عشة الجبل صور حديثة لها تظهر من خلالها وهي ترتدي الثوب السوداني الأنيق, وذلك خلال سهرة تلفزيونية.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد تغزل جمهور الجبلية في فنانتهم المفضلة ووصفوها بالأنيقة والمتألقة في ارتداء الثوب السوداني.

وزادوا على ذلك بوضع مقارنة بينها وبين الفنانة الإماراتية ذات الأصول اليمنية بلقيس التي زارت السودان مؤخراً وحرصت على ارتداء الثوب السوداني مثلما فعلت الممثلة المصرية داليا البحيري والتي خطفت الأضواء أيضاً بارتداء الثوب.

جمهور المطربة السودانية عشة الجبل خلال عقد مقارنة بينها وبين الفنانة الإماراتية والممثلة المصرية حول من هي الأجمل بالثوب.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فقد مال معظم المعلقين إلى أن الجبلية هي الأجمل بالثوب السوداني, حيث كتب أحدهم (ندعم الانتاج الوطني وفخر الصناعة السودانية).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين