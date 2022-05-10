شاهد بالصورة والفيديو.. رقص خليع وتلاصق فاضح وفي مناطق حساسة بين مطربة سودانية معروفة وراقص شهير ومواقع التواصل تشتعل





تصدر مقطع فيديو لحفل أحيته مطربة سودانية معروفة بالعاصمة الخرطوم قائمة المقاطع الأكثر تداولاً وجدلاً على منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فإن السبب الرئيسي لتصدر المقطع هو الضجة والإثارة التي أعقبته بعد نشره على عدد من مواقع التواصل.

المقطع أظهر المطربة توتة عيد حسين حسبما ذكر ناشرو المقطع وهي تغني في أحد المسارح خلال حفل خاص, وأثناء تقديمها لوصلتها الغنائية قامت باستدعاء الراقص وعضو الفرق الشعبية عكرمة الذي كان حاضراً في الحفل.

حيث أشارت له بيدها من أجل الصعود معها أعلى المسرح, وبالفعل استجاب عكرمة لطلبها ليقومان بتقديم فاصل من الرقص الذي وصفه المتابعون للمقطع على منصات مواقع التواصل بالفاضح.

ولم تكتفي الفنانة بذلك بل قامت بتحية الراقص بطريقة أثارت ضجة واسعة, حيث ظهرت وهي ملتصقة به بطريقة أغضبت رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذي شنوا هجوماً قاسياً على الفنانة توتة والراقص عكرمة وذلك من خلال التعليقات التي تجاوزت المئة تعليق.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين