سيدة سودانية تثير جدلاً غير مسبوق: (أصبحت أشك أن زوجي يقيم علاقة مع أمي وهذا الموقف جعل الشك يراودني فماذا أفعل؟)





أثارت سيدة سودانية في الثلاثين من عمرها ضجة واسعة على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وذلك بعد نشرها لاستشارة مثيرة.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد دفعت السيدة باستشارتها على صفحة متخصصة في نشرة الاستشارات العاطفية وتنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتبت السيدة في استشارتها ما يلي: (عمري 30سنه متزوجه وعندي تلاته اطفال وهو عمره 50سنه قبل مانتزوج عنده علاقات كتيره مع النسوان بعد زواجنا شفتهم بس في الحفله تاني ماشفته منهم واحده وقال انو بعد الزواج ح يلتزم ويبعد عن العلاقات دي وعمري ماشكيت فيه).

وأضافت: (بس حصل شئ قبل سنتين ماعندي عليه دليل وماقادره اعيش طبيعي امي جاتنا قعدت معانا 8شهور وبينه وبين زوجي كل الاحترام وعاملين حدود ، نزلت الجامعه وخليته مع اولادي وهو شغلو في يده برجع البيت بدري مرات فجاه ومن غير مقدمات بقه مابحترمه وهي كمان ودا حصل في ايامه الاخيره قبل ماترجع بيته قلت يمكن عشان طولت معانا يمكون زهج مع انه هو ماكدا والله بتعامل معاه زي امه).

وتابعت وفقاً لما قرأت محررة موقع النيلين: (بعد رجعت الكراهيه بقت واضحه هي لو اتصلت برد عليه بي اسلوب بايخ وهي بتقول لي دا ماراجل ليك والزول دا ثعلب وصلت القصه اتشاكلو بالتلفون ماعارفه الاتصل علي التاني منو اتهمه بي حاجات قال ليه دايره تخربي بيتي وهي اتهمته ونبزت اهله وحكت للاسره كله قالت اساء ليه وهو بقول العكس وفي الحقيقة مابحكو مشكلتم شنو انا نفسيا ادمرته وعقلي بقول لي حصل بينهم شئ( علاقه ).

وختمت السيدة استشارتها قائلة: (المشكلة ما عندي دليل واخر حاجه لقيت برسل ليه قروش بالسر وقدام الناس متخاصمين ، سالته عديل نكر وزعل مني ، انا في حيره).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين